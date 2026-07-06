Precio del dólar vuelve a subir mientras Bolsa Mexicana de Valores abre con ganancias

Durante la jornada de este lunes 6 de julio, los mercados como la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street cerraron con ganancias, gracias al optimismo de inversionistas. Mientras que el peso mexicano retrocedió levemente ante el precio del dólar.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) este 6 de julio?

La Bolsa Mexicana abrió la semana con números positivos, luego de que el principal índice accionario S&P/BMV IPC terminara en 67,466.46 puntos. Lo que representa un aumento del 0.61, que en puntos significa 405.97.

En cuanto al tipo de cambio, el Banco de México informó que el peso mexicano terminó en 17.38 unidades por dólar este lunes. Lo que representa una depreciación leve de al menos 0.41%.

¿Cómo cerró Wall Street este lunes 6 de julio?

En el caso de Wall Street, se registró un inicio de semana bastante positivo, aunque algunos analistas señalan que este panorama podría cambiar si las tasas de interés permanecen altas durante más tiempo.

Es importante señalar que las bolsas cerraron con ganancias por el impulso de las empresas tecnológicas y de inteligencia artificial, quedando de la siguiente maneras:



El S&P 500 subió 0.72% y cerró en 7,537.43 puntos.

El Nasdaq avanzó 1.12%, impulsado por las tecnológicas.

El Dow Jones ganó 0.29% y finalizó en 53,055.91 puntos.

Precio del dólar en Banco Azteca hoy 6 de julio

Tras la leve apreciación de la moneda estadounidense, el precio del dólar en Banco Azteca para operaciones en ventanilla se ubica en 16.10 pesos a la compra y 17.99 pesos a la venta.

En el caso del dólar canadiense, la institución lo cotiza en 10.40 pesos a la compra y 13.24 pesos a la venta. Por su parte, el euro se ofrece en 19.00 pesos a la compra y 21.84 pesos a la venta en ventanilla.

Estas cotizaciones pueden cambiar a lo largo del día de acuerdo con las condiciones del mercado cambiario.

