¡Golazo histórico para México! La millonaria cifra que dejó el Mundial 2026 en la CDMX

¡La 'marea verde' conquista la capital del país! El Mundial 2026 se despide de la Ciudad de México (CDMX); sin embargo, este torneo generó una derrama económica millonaria, impulsada por la llegada de turistas a nuestro país, pero ¿cuánto dinero generó este evento deportivo?

¿Cuánto dinero dejó el Mundial 2026 en la CDMX?

El Mundial 2026 generó una derrama económica de alrededor de 22 mil 678 millones de pesos en la capital del país, según estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco).

Los sectores más beneficiados por la Copa Mundial en la Ciudad de México son el turismo, hospedaje, comercio, venta de artesanías, restaurantes y bares. Además de crear alrededor de 80 mil empleos.

Autoridades aseguraron que la millonaria cifra, demuestra que la capital del país está prepara para eventos de tallas internacionales.

Celebra CANACO CDMX resultados positivos del Mundial de Futbol en la capital del país, con una derrama económica estimada en más de 22 mil mdphttps://t.co/QBg0lJDjJe — CanacoCDMX (@CANACOMexico) July 6, 2026

El impacto del Mundial 2026: Millones de turistas y renovación urbana en CDMX

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), aseguró que el Mundial 2026 posicionó a la capital del país con alta visibilidad internacional, proyectando la llegada de más de 1.1 millones de turistas, con un gasto promedio de 22 mil 500 pesos por visitante.

Con el Mundial 2026 en CDMX se recuperaron los espacios públicos, iluminación, áreas verdes y retiro de vendedores ambulantes, particularmente en zonas como la Alameda Central y áreas cercanas al Estadio Ciudad de México.

¿Cuánto gastan los mexicanos en ver un partido del Mundial 2026?

¡Rompieron la alcancía! La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reveló que el costo total para ver uno de los partidos del Mundial está entre los $500 a los $3 mil pesos; te compartimos el desglose de precios.



Reunión en casa - $3 mil pesos por diez personas.

Restaurante o bar - $500 a $800 pesos por persona.

Por otro lado, el fenómeno de las estampas para llenar el álbum del Mundial 2026 también mueve el mercado mexicano, pues la venta de sobres y barajitas ya se ha disparado entra las y los aficionados.