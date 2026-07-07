¿Amaneció caro o barato? Así quedó el precio del dólar hoy 7 de julio 2026

¡Comienza una nueva semana de cotizaciones! El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para este 7 de julio 2026. Los mercados bursátiles globales registraron números rojos este martes, afectados principalmente por el sector tecnológico. Paralelamente, el mercado del petróleo mostró una tendencia al alza como consecuencia del incremento en las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 7 de julio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.30 pesos la compra y se vende en $17.45 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura 7 de julio 2026.

El peso mexicano mantuvo su valor sin cambios importantes ayer tras la publicación de datos sobre inflación, empleo y crecimiento económico en Estados Unidos, mientras los inversionistas evaluaban la reciente determinación de política monetaria tomada por Banxico.

Precio del dólar canadiense en México para julio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.34 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el día 7 de julio.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 7 de julio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este martes 7 de julio 2026 en 63 mil 137 pesos por unidad, registrando un descenso importante en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 100 mil 647 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 7 de julio 2026?

El precio del petróleo registra movimientos importates hoy 7 de julio 2026.