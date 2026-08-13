¿Amas a los gatos? Refugio en isla paradisiaca de Grecia te aloja gratis a cambio de mimar y cuidar a sus mascotas

Un refugio ubicado en la paradisíaca isla de Syros ofrece una oportunidad única, alojamiento gratuito a cambio de cuidar gatos en Grecia; aunque las solicitudes para el programa de voluntariado del 2026 ya terminaron, los organizadores confirmaron que abrirán la convocatoria para 2027 en septiembre del 2026.

La iniciativa busca personas dispuestas a viajar al Mediterráneo durante al menos un mes para darle mucho amor, atención y cuidados a decenas de michis rescatados.

Según su página, el programa ofrece una habitación privada en una casa compartida y servicios básicos, pero los viajeros deben cubrir sus propios gastos de traslado, alimentación y seguro médico. La misión es simple, mantener a los gatitos sanos, limpios y felices, preparándolos para una futura adopción dentro de un ambiente lleno de cariño, tolerancia y respeto por los animales.

¿En qué consiste el trabajo diario con los michis?

Los voluntariados deberán de dedicarle cinco horas al día, cinco días a la semana a diversas labores de mantenimiento, en un horario de 08:00 horas en adelante, donde las actividades serán:



Alimentar a los felinos, con especial atención a gatos callejeros y aquellos con dietas especiales

Limpiar, lavar y desinfectar areneros, jaulas, transportadoras y áreas comunes

Administrar medicamentos básicos como pastillas o gotas para los ojos

Socializar, jugar y dar cariño a los michis para facilitar su adopción

¿Cuáles son los requisitos para vivir gratis en Grecia cuidando michis?

Este santuario busca personas maduras, sanas e independientes, pues el trabajo físico es constante y el entorno rural puede ser impredecible, por lo que los perfiles ideales son los siguientes:



Tener más de 25 años para demostrar un alto nivel de autonomía e iniciativa

Disponibilidad mínima de un mes (se agradecen estancias más largas)

Tolerancia y respeto para convivir con personas de diversas culturas y creencias

Pasaporte vigente y apego a las normas del espacio Schengen para visitantes fuera de la Unión Europea

¿Cómo sería vivir en el refugio de michis?

Cada voluntario tendrá su propia habitación, sin embargo la cocina, baño y sala son áreas comunes para otros dos o tres residentes; por ello el refugio hace un llamado a cuidar los recursos como ahorrar agua, limitar el uso de electricidad, desechar la basura correctamente y procurar la fauna local, por lo que se recomienda tener precaución con los insectos además de tener calzado cerrado.

¿Cómo participar en la convocatoria 2027?

En septiembre de este 2026 podrás enviar tu solicitud al refugio, solo deberás llenar un formulario detallando tu experiencia y disponibilidad, donde se valora especialmente a quienes tienen una formación como auxiliares veterinarios, sin embargo, cualquier amante de los animales puntual y responsable tiene las puertas abiertas a este paraíso griego.