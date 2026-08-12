Colombia sigue bajo los escombros: Terremoto suma 265 muertos y casi 500 desaparecidos; México envía toneladas de ayuda

El terremoto en Colombia ya dejó 265 personas muertas , mientras continúan las labores de rescate en las zonas más afectadas; Pereira se mantiene entre los puntos con mayores daños, con edificios colapsados, calles afectadas y familias que permanecen en vela ante la posibilidad de encontrar sobrevivientes.

En uno de los inmuebles derrumbados, los equipos de emergencia trabajan entre toneladas de escombros con apoyo de binomios caninos, luego de que se identificara la posibilidad de que una persona permaneciera con vida; bomberos mantienen el control de las labores en este punto.

Pereira sigue entre las zonas más afectadas

La magnitud del terremoto dejó edificios de varios niveles completamente destruidos y provocó cortes de energía en distintos sectores; aunque el servicio comenzó a restablecerse en algunas zonas, todavía hay habitantes que permanecen sin luz.

Mientras continúan los trabajos, el aeropuerto fue habilitado para recibir ayuda humanitaria; desde México llegó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con 850 despensas.

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Aumenta a 265 la cifra de muertos por el terremoto en #Colombia, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas.



México ya envía toneladas de ayuda humanitaria y equipos de rescate para apoyar a Colombia en esta emergencia.



Pereira, una ciudad marcada por la… pic.twitter.com/YmHQTsh5gK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 13, 2026

Mexicanos regresan a casa tras el terremoto

Entre los afectados también hay mexicanos que se encontraban en Colombia cuando ocurrió el sismo; algunos permanecieron varados y posteriormente emprendieron el regreso a Ciudad de México a bordo de una aeronave mexicana.

Las labores de rescate continúan mientras ciudadanos colombianos se suman a las tareas para localizar a posibles sobrevivientes.