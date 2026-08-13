Terremoto en Colombia: Abelardo de la Espriella revela aumento de la cifra de muertos y heridos

El terremoto de magnitud 7.4 que golpeó Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto de 2026 sigue dejando víctimas mortales y heridos a lo largo de todo el país.

De acuerdo con el último balance oficial proporcionado por Abelardo de la Espriella, presidente colombiano, ya son 265 personas que han muerto y poco menos de 3 mil 500 heridas.

¿Cómo fue el terremoto de Colombia?

El epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar, en una región montañosa del departamento del Chocó, pero la fuerza del sismo provocó daños en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, además de afectar a otras comunidades cercanas.

Desde las primeras horas posteriores al terremoto, bomberos, equipos especializados de rescate y voluntarios comenzaron a trabajar entre los edificios dañados para localizar a posibles sobrevivientes.

Abelardo de la Espriella declara emergencia económica en Colombia tras el terremoto

Ante la dimensión de la tragedia, el presidente Abelardo de la Espriella declaró el estado de desastre nacional y anunció además una emergencia económica. También explicó que se creará un mecanismo para concentrar los recursos destinados a la atención de la población afectada.

"Ante la magnitud de esta tragedia, hemos decidido declarar la emergencia económica para tomar medidas excepcionales que nos permitan atender a las familias damnificadas y acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas. Implementaremos alivios temporales en el pago de servicios públicos, subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus viviendas, alivios tributarios y financieros, apoyos económicos para las familias más vulnerables y mecanismos de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios afectados", escribió en su cuenta de X.

Ante la magnitud de esta tragedia, hemos decidido declarar la emergencia económica para tomar medidas excepcionales que nos permitan atender a las familias damnificadas y acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas.



Implementaremos alivios temporales en el pago de… pic.twitter.com/0kl0zKteCG — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 13, 2026

"Además, crearemos el Fondo Milagro, que canalizará recursos nacionales e internacionales para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, viviendas, vías, aeropuertos y demás infraestructura afectada. También adoptaremos medidas para reactivar la economía, estimular la inversión y generar empleo en los territorios golpeados. La prioridad es nuestra gente: aliviar sus cargas, reconstruir lo perdido y devolverles la tranquilidad", agregó el mandatario colombiano.