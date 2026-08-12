Centros de acopio para Colombia: ¿Dónde se ubican y qué se puede donar desde México?

Los estragos que dejó el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia apenas empiezan, pues a dos días del movimiento telúrico, aún hay personas y mascotas atrapadas bajo los escombros.

Mientras las labores de rescate continúan en las zonas más afectadas por el sismo, miles de personas que sobrevivieron a la tragedia necesitan de nuestra ayuda, por lo que ya se encuentran instalados los primeros centros de acopio en México.

¿Dónde se ubican los centros para Colombia en México?

En la CDMX y otras partes del país se instalaron centros de acopio para ayudar a los colombianos en la tragedia que viven tras el terremoto.

Centros de acopio en la CDMX:



Cámara de Diputados (Av. Congreso de la Unión No. 66, Colonia El Parque, Venustiano Carranza)

Embajada de Colombia en México

Topos México (Calle Magistrados No. 75, Colonia Ampliación El Sifón, Iztapalapa)

En respeto a la coordinación oficial de Colombia, no realizaremos un despliegue operativo; concentraremos nuestra ayuda en recolectar los insumos humanitarios solicitados.

📍 Centro de acopio: https://t.co/f6PcEtXBMQ pic.twitter.com/KDlsC20HiI — Topos® México (@topos) August 12, 2026

Centros de acopio en el interior de la república mexicana:



Secretaría de Participación Ciudadana (Nuevo León)

ENES Juriquilla UNAM (Querétaro)

A lo largo de la semana se instalarán más centros de acopio de organizaciones gubernamentales y entidades privadas.

¿Qué se puede donar a Colombia?

Topos México lanzó un comunicado para informar que se pueden donar los siguientes productos:

Electrolitos en polvo (sobres individuales)

Torniquetes de rescate y tijeras de trauma

Gasas esterilizadas, compresas y gasas hemostáticas

Vendas elásticas, micropore y esparadrapo

Toallitas antisépticas (sachets individuales)

Apósitos para quemaduras y heridas profundas

Guantes de carnaza / cuero (remoción de escombros)

Guantes de nitrilo / examen médico (cajas compactas)

Mascarillas N95 0 FFP2

Linternas frontales (de cabeza) y baterías AA/AAA

Silbatos de emergencia y gafas de protección ocular

Barras energéticas, proteicas o frutos secos

Enlatados abre-fácil (atún, sardinas, carne)

Mantequilla de maní (empaques flexibles)

Leche en polvo en sobres/latas pequeñas

Kits de aseo personal concentrados (jabón en pastilla, cepillos/pasta)

Toallas húmedas en empaque compacto

Casas de campaña compactas (tipo senderismo)

Colchones inflables individuales (desinflados)

Lonas impermeables de polietileno (para refugios)

En otros centros también se reciben:

