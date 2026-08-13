Ocultaban droga con fotos de Haaland y Messi: Así decomisaron media tonelada de cocaína con la cara de los futbolistas

Los nombres de Erling Haaland y Lionel Messi vuelven a aparecer en los titulares y otra vez le dan la vuelta al planeta.

Pero esta vez, la relevancia de los jugadores no se debe a alguna de sus actuaciones dentro de la cancha, es más, nada tiene que ver con el futbol.

Y es que en un operativo de las autoridades de Ecuador, se decomisó casi media tonelada de droga que tenía impresa la cara del noruego y del argentino.

Decomisan media tonelada de cocaína con la cara de Haaland y Messi

La policía de Ecuador lanzó un comunicado para informar del decomiso de 469 kilogramos de cocaína ocultos en un camión que circulaba cerca de la frontera con Colombia.

Durante el operativo también fue detenida la mujer que conducía el vehículo, identificado por las autoridades como parte de una investigación contra el tráfico de drogas.

CARCHI

370 BLOQUES DE DROGA DECOMISADOS EN TULCÁN.



El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional en el sector Guagua Negro, en Tulcán donde fue interceptado un camión que contenía 370 bloques de cocaína en un doble fondo dentro del vehículo. Una ciudadana colombiana, María… pic.twitter.com/1ToYWzVOmy — John Reimberg (@JohnReimberg) August 11, 2026

El operativo se llevó a cabo durante la madrugada de este martes 11 de agosto, después de que agentes antinarcóticos recibieran una denuncia anónima sobre movimientos sospechosos en la carretera Panamericana.

Dentro de un espacio oculto del carro localizaron 370 paquetes que contenían la droga, con un peso total cercano a los 469 kilogramos.

La droga tenía la cara de Messi y Haaland

Una de las imágenes más insólitas del decomiso fue la forma en que estaban identificados los paquetes, pues la mayoría tenía impresa la cara del futbolista noruego Erling Haaland, acompañado por elementos relacionados de la pasada competencia del verano. Además, en algunos envoltorios también aparecía la foto de Lionel Messi.

Erling Haaland’s name and image turned up on hundreds of cocaine bricks seized by Ecuadorian police near the Colombian border. Officers found 469 kilograms of cocaine hidden in a truck and arrested a Colombian woman. pic.twitter.com/fHChHVcpH3 — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 13, 2026

Las fotografías difundidas por la Policía muestran los paquetes colocados en el suelo después del aseguramiento, y en las etiquetas se puede ver a Haaland con la camiseta de Noruega, además de un balón y el trofeo.

El uso de nombres o fotografías de personajes conocidos en cargamentos de droga es una práctica común utilizada por organizaciones criminales, pues pueden servir para identificar la procedencia de la mercancía.

