Atentado contra militares en Colombia: Reportan soldados muertos tras emboscada dos días después del terremoto

Mientras Colombia se encuentra en medio de una tragedia por el terremoto que azotó al país la mañana del lunes 10 de agosto, un atentado contra un grupo de militares provocó la muerte de dos soldados.

Mientras un convoy cumplía con labores relacionadas a la detección de un artefacto sospechoso en la vía hacia El Paraíso, fueron sorprendidos con un ataque.

Dos militares colombianos mueren en atentado

De acuerdo a lo reportado por el Ejército de Colombia, el grupo de militares fue atacado con artefactos explosivos, por lo que un helicóptero UH-60 llegó a la escena para trasladar a los heridos a un hospital de la ciudad de Neiva.

Horas después, Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, confirmó el fallecimiento del Cabo Primero Yony Alejandro Andrade Lizcano y del soldado Luis Felipe Muñoz Lizcano.

#ComunicaciónOficial | Un ataque con explosivos contra unidades de la Novena Brigada, cuando se desplazaban para atender el hallazgo de un cilindro en la vía hacia El Paraíso, en inmediaciones de la vereda El Quebradón, Algeciras, Huila, dejó un suboficial muerto y varios… pic.twitter.com/5JNKJOSlec — Quinta División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div5) August 12, 2026

“Con profundo dolor, en nombre del Gobierno Nacional y de todos los colombianos, expreso mis condolencias a las familias del Cabo Primero Yony Alejandro Andrade Lizcano y del Soldado Profesional Luis Felipe Muñoz Lizcano, asesinados en el cobarde ataque con explosivos perpetrado en Algeciras, Huila, mientras cumplían con el deber sagrado de proteger la vida y la seguridad de nuestros compatriotas”, dijo el presidente colombiano.

Abelardo de la Espriella da el pésame por la muerte de los militares

En un mensaje compartido en su cuenta de X, Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, se sumó al pésame por la muerte del Cabo Primero Yony Alejandro Andrade Lizcano y del Soldado Profesional Luis Felipe Muñoz Lizcano.

Además, el mandatario aseguró que el asesinato no quedará impune y anunció la intensificación de la lucha contra el “narcoterrorismo”.

Un ataque con explosivos contra unidades de la Novena Brigada del Ejército Nacional de #Colombia dejó un suboficial muerto y varios soldados heridos, en el municipio de Algeciras, Huila.



Los uniformados se desplazaban por la vía que conduce hacia El Paraíso, en inmediaciones de… pic.twitter.com/eMekUCpvuY — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 12, 2026

“El narcoterrorismo sigue haciendo daño, sembrando muerte y dolor en nuestra Patria. Noemos permitir que estas estructuras criminales sigan desafiando al Estado y arrebatándonos a nuestros héroes. He dado instrucciones precisas a nuestra Fuerza Pública para intensificar las operaciones hasta identificar, ubicar y llevar ante la justicia a los responsables”, indicó.

Con profundo dolor, en nombre del Gobierno Nacional y de todos los colombianos, expreso mis condolencias a las familias del Cabo Primero Yony Alejandro Andrade Lizcano y del Soldado Profesional Luis Felipe Muñoz Lizcano, asesinados en el cobarde ataque con explosivos perpetrado… pic.twitter.com/NxjEoGNS3k — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 12, 2026

“El asesinato de nuestros soldados no quedará impune. A los militares que resultaron heridos, toda nuestra atención y mis deseos de pronta recuperación. La Nación honra la memoria, el valor y el sacrificio de Yony Alejandro y Luis Felipe. Sus nombres permanecerán en la memoria de una Patria agradecida. Que Dios los reciba en su gloria y fortalezca a sus familias. Honor y gloria a nuestros héroes. ¡Firme por la Patria!”, finalizó Abelardo de la Espriella.

