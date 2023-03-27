Así puedes elegir los temas de debate rumbo a las elecciones 2023 en Edomex

Las elecciones 2023 se encuentran a la vuelta de la esquina, pues Edomex y Coahuila, donde se elegirán gubernaturas llevarán a cabo los comicios el próximo domingo 4 de junio. Ante esto, es importante saber por quién votar, por lo que se llevan a cabo debates para conocer las propuestas de las y los candidatos. Los ciudadanos podrán elegir los temas de estas participaciones en Estado de México.

Somos un ejército valiente y preparado que vamos a defender lo que con tanto esfuerzo hemos logrado junto a las familias mexiquenses. #AleDelMoral #FuerzayValor pic.twitter.com/ALRmoKs7Du — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) March 27, 2023

¿Cuándo serán los debates para las elecciones 2023 en Edomex?

Los debates comienzan una vez iniciado el periodo de campaña electoral en Edomex para las elecciones 2023; sin embargo, todavía no se tienen fechas exactas. Cabe destacar que se prevén que sean cinco los debates donde participarán los aspirantes.

Hay 12 temas para debate que pueden elegir la ciudadanía. Las categorías se votan en la página oficial, donde se podrán elegir al menos cuatro:



Política y Gobierno.

Economía y Empleo.

Seguridad y Justicia.

Desarrollo Social.

Desarrollo Sustentable.

Cultura y Recreación.

Combate a la corrupción.

Igualdad de género.

Servicios Públicos.

Grupos en situación de vulnerabilidad.

Violencia de género.

Medio ambiente.

Otro.

Cabe destacar que la fecha límite para votar los temas de debate rumbo a las elecciones 2023 es el 31 de marzo.

Agradezco de todo corazón a la militancia por el apoyo que me brindaron hoy. ¡Sólo con ustedes será posible!#MaestraDelfina pic.twitter.com/ibPjwkeHvC — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) March 27, 2023

¿Quiénes participarán en los debates de Edomex por la gubernatura 2023?

Fue el pasado martes 21 de marzo cuando Alejandra del Moral Vela se registró como candidata a la gubernatura por el Edomex para las elecciones 2023 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en coalición con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Nueva Alianza, dando como resultado la alianza Va Por el Estado de México.

Por parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la aspirante a la gubernatura de Edomex en las elecciones 2023 es Delfina Gómez junto a sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de Trabajo (PT). Gómez registró su candidatura el pasado domingo 26 de marzo.

La veda electoral se aplica tres días previos a los comicios, según indica la ley, por lo que iniciará en los primeros minutos del 1 de junio de 2023 y concluirá hasta el cierre de las casillas, es decir, después de las 18:00 horas del domingo 4 de junio.