¿Cuándo comienza el periodo de campañas en Edomex y Coahuila para elecciones 2023?

Las elecciones 2023, próximas a ocurrir en Edomex y Coahuila, se llevarán a cabo el domingo 4 de junio. Recientemente, se dio el registro oficial de los aspirantes a las gubernaturas, cargo a elegir en los comicios. En ese sentido, es importante conocer cuándo comienza el periodo de campaña en los estados.

Fue el pasado martes 21 de marzo cuando Alejandra del Moral Vela se registró como candidata a la gubernatura por el Edomex para las elecciones 2023 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en coalición con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Nueva Alianza, dando como resultado la alianza Va Por el Estado de México.

Por parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la aspirante a la gubernatura de Edomex en las elecciones 2023 es Delfina Gómez junto a sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de Trabajo (PT).

En Coahuila, Morena anunció que el candidato sería Armando Guadiana, quien buscará quitarle el lugar al tricolor. Por parte de la coalición Va por México, el candidato es Manolo Jiménez Salinas, cercano al líder nacional del partido, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

¿Cuándo comienza el periodo de campaña en Edomex elecciones 2023?

Será el próximo lunes 3 de abril cuando comience el periodo de campaña para las elecciones 2023 en Edomex, la cual durará hasta el miércoles 31 de mayo.

Rivalidad entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral previo a elecciones 2023

|Twitter @delfinagomeza/@AlejandraDMV

¿Cuándo comenzará el periodo de campaña en Coahuila para elecciones 2023

Será el próximo domingo 2 de abril cuando comience el periodo de campaña para las elecciones 2023 en Coahuila, la cual durará hasta el miércoles 31 de mayo, como es el caso en Edomex.

¿Cuándo inicia la veda electoral en Edomex y Coahuila en elecciones 2023?

La veda electoral se aplica tres días previos a la jornada electoral, según indica la ley, por lo que iniciará en los primeros minutos del 1 de junio de 2023 y concluirá hasta el cierre de las casillas, es decir, después de las 18:00 horas del domingo 4 de junio.

Cabe destacar que para estas elecciones 2023, se implementará la prueba piloto con urnas electrónicas en ambos estados.

