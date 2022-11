En México alrededor de 2 millones de personas viven de propinas

Las propinas son una recompensa, generalmente económica, que es otorgada como agradecimiento por un buen servicio o producto, y en la mayoría de los casos esta suele ser opcional; pero ¿Conoces la importancia de las propinas para las personas que las reciben?

De acuerdo con especialistas, en México existen alrededor de 2 millones y medio de personas que viven únicamente de las propinas, es decir, que trabajan pero no tienen un sueldo fijo.

Por lo general, las propinas son una opción para el consumidor, que por costumbre oscila entre un 10 y 15% del total del consumo, ¿te imaginas vivir al día con una cantidad así?

¿Cómo es vivir únicamente de las propinas en México?

En México existen distintos oficios que a pesar de tener un sueldo fijo, las propinas son un ingreso extra que los ayudan para mantenerse en el día a día, como en el caso de Pedro, que ha trabajado ocho años lavando coches y recibir algunas propinas lo ha ayudado a salir adelante.

“Cuando les cobramos de 100 pesos para arriba nos dan 35% de propina (…) Y lo que es de 100 pesos para abajo nos dan el 25% de propina”, comentó Edgar un lavacoches para Fuerza Informativa Azteca.

Crédito: Twitter @RupiReportero_

Sin embargo, existen otros casos en donde las propinas son la única fuente de ingresos, como en el caso de Don Rodolfo, quien hace 50 años migró desde el pueblo de Xococapa Ilamatlán, Veracruz para poder trabajar en la Ciudad de México (CDMX).

Él es músico, quien además de vivir de la música, vive de las únicamente de las propinas, aunque en ocasiones sólo se conforma con las gracias, y a pesar del dolor de piernas, día con día va buscando a quien cantarle.

“Hay veces que el sueldo no es mucho pero cuando me va bien, le duplico al mínimo, hay veces que no me llevo nada pero al otro día Diosito está conmigo y ya está para sobrepasar la (…)Y me gusta mi trabajo ", compartió Don Rodolfo a Fuerza Informativa Azteca.

Meseros deben dividir las propinas entre todos los trabajadores del restaurante

En el caso de los meseros, a pesar de tener un trabajo formal y un sueldo fijo, las propinas funcionan como un ingreso extra, ya que de acuerdo con algunos trabajadores su salario mínimo oscila entre los 178 ó 179 pesos, por lo que, en ocasiones, las propinas los hacen ganar 3 veces su salario.

“El salario mínimo ya vez que está cotizado ahorita en 178, 179 pesos y nosotros en la propina al día podemos ganar 3 salarios mínimos al día, 4, 5 hasta 6 salarios”, explicó un mesero.

Sin embargo, no todas las propinas que deja el cliente va a sus bolsillos, ya que estas son divididas entre todo el personal del restaurante, como cocineros, lavaplatos, limpieza y otros compañeros, por lo que si ellos generan mil pesos de proponía, es su obligación a portar con 600 pesos.

¿Es obligatorio dejar propina en México?

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), las propinas en un restaurante o bar, entre otros establecimientos, es de manera voluntaria, por lo que si el servicio fue de su agrada puede dejar o no dejar una remuneración económica.

En general, se recomienda dejar, de manera voluntaria, entre el 10 y 15% del consumo total como propina, también puede dejarse un poco más si se desea.