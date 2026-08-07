La hora exacta en que la NASA iniciará la transmisión en vivo del eclipse solar

La NASA dará una transmisión en vivo del eclipse solar total para que el público pueda seguir el fenómeno astronómico. Consulta aquí la hora exacta en la que comenzará la cobertura y cómo podrás verlo en tiempo real este 12 de agosto 2026.

¿Dónde ver la transmisión en vivo del eclipse solar?

Este miércoles 12 de agosto 2026, los amantes de la astronomía podrán presenciar el eclipse solar total desde cualquier parte del mundo.

La NASA dio a conocer que a partir de las 11:15 hora de la Ciudad de México (CDMX), se trasmitirá en vivo el paso de la Luna frente al Sol, ofreciendo imágenes únicas e irrepetibles.

On Aug. 12, you have the chance to experience a total solar eclipse from anywhere in the world.



Starting at 1:15pm ET (1715 UTC), we'll stream live as the Moon passes in front of the Sun, bringing the views and the science straight to you.



Get safe viewing tips in this video. pic.twitter.com/AMkUR50Fo7 — NASA (@NASA) August 5, 2026

El eclipse de Sol comenzará de manera general a las 17:34 horas (tiempo peninsular) en el mar de Bering y finalizará alrededor de las 21:58 horas en el océano Atlántico, con una duración total aproximada de 264 minutos.

¿En qué países podrá verse el eclipse solar?

El eclipse solar podrá observarse de manera parcial en diferentes ciudades, aunque con diferentes niveles de cobertura: en Londres, Reino Unido, iniciará a las 18:17 horas y alcanzará su máximo a las 19:13 horas, con un 92% del Sol cubierto.

Mientras que en Francia comenzará a las 19:23 horas y tendrá su punto máximo a las 20:17 horas, también con 92% de cobertura. En Lisboa, Portugal, el fenómeno iniciará a las 18:39 horas y llegará a su máximo a las 19:36 horas, con un 95% de Sol cubierto.

En Nueva York, Estados Unidos, será visible de forma parcial desde las 13:07 horas, con su punto máximo a las 13:54 horas y una cobertura del 16%.

En cuanto al territorio español, estas son las ciudades que podrán ver el espectáculo el próximo 12 de agosto: Coruña, Oviedo, León, Burgos, Zaragoza, Valencia, Palma de Mallorca y Bilbao.

Eclipse solar total del 12 de agosto impulsará investigaciones con aviones

Cuando la Luna cubra por completo el Sol el próximo 12 de agosto, durante un recorrido que atravesará Groelenadia, Islandia y España, equipos científicos financiados por la NASA llevarán a cabo una serie de investigaciones desde un avión de gran altitud y mediante globos aerostátivos con el objetivo de estuddiar la dinámica solar y los efectos del eclipse en la atmósfera.

Para esta misión, la NASA utilizarán un avión de investigación WB-57, equipado con un conjunto de cuatro cámaras de alta resolución que tienen como objetivo captar imágenes de la corona solar en diferentes longitudes de onda de lus visible e infrarroja.