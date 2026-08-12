IA crea virus sintéticos capaces de vencer a superbacterias letales y salvar vidas humanas

Investigadores lograron crear virus sintéticos mediante Inteligencia Artificial (IA) con el fin de combatir bacterias resistentes a los medicamentos, así lo informó la revista Science el pasado 06 de agosto del 2026. Este avance representa un hito histórico en la medicina, pues es la primera vez que la tecnología genera genomas virales —instrucciones genéticas— capaces de infectar y destruir a otros patógenos de forma precisa.

Este estudio, liderado por los científicos Samuel H. King y Brian L. Hie, utilizó modelos genómicos para diseñar unos virus que atacan exclusivamente a las bacterias, llamados bacteriófagos, en una innovación que busca resolver una de las mayores crisis de salud pública global, la incapacidad de los antibióticos y terapias de frenar a las bacterias mutantes y peligrosas.

¿Cómo logró la IA diseñar un virus completo?

Los científicos entrenaron algoritmos generativos con millones de genomas naturales de todos los dominios de la vida, y a diferencia de las herramientas tradicionales que solo modificaban genes aislados, estos modelos comprendieron reglas evolutivas del ADN para crear genomas enteros desde 0, esto significa que la IA pudo procesar toda la información disponible y crear algo nuevo en beneficio de la humanidad, en un proceso que se dividió de la siguiente manera:



Entrenamiento masivo donde la tecnología analizó millones de secuencias genéticas para aprender la estructura biológica del ADN

Diseño guiado en el que se generaron miles de secuencias virales

Prueba experimental de casi 300 genomas sintetizados químicamente en el laboratorio donde se obtuvieron 16 virus viables y funcionales

Using AI, researchers have designed complete, functional bacteriophage genomes from scratch and tested them against bacteria that had evolved resistance to a natural bacteriophage.



Their work in Science marks a step toward generative systems capable of engineering entire… pic.twitter.com/PHuznl24P9 — Science Magazine (@ScienceMagazine) August 11, 2026

¿Cómo funcionará el virus de la IA contra las bacterias resistentes?

Actualmente, la medicina enfrenta el enorme desafío de la mutación de bacterias, las cuales con gran rapidez se vuelven "invencibles" ante los medicamentos; sin embargo los virus sintéticos demostraron una eficacia superior para vencer estas defensas biológicas en pruebas, como con la bacteria Escherichia coli C, cuyas cepas peligrosas pueden causar infecciones intestinales graves, diarrea con sangre e infecciones urinarias.

¿Qué son los virus creados por la IA?

Los virus creados por computadora no son réplicas, sino "entidades" completamente únicas que al examinar su arquitectura, los científicos observaron combinaciones genéticas que jamás habrían surgido en el mundo biológico tradicional, esto manteniendo su rigurosa meta de destruir al microrganismo en cuestión sin alterar a las otras células.

¿Qué significa este avance para el futuro de la medicina?

El estudio sugiere que la creación de virus con IA permitirá a la humanidad:

