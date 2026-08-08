El lucrativo negocio de los falsos médicos generados por IA en YouTube y TikTok que facturan con consejos engañosos

Existe una red de canales en YouTube y TikTok de médicos generados por Inteligencia Artificial (IA) que difunden consejos de salud sin sustento científico y lucran con la monetización de estas plataformas; el problema no es la herramienta, sino cómo la usan para "validar información" como si fueran profesionales de la salud con su respectiva cédula profesional.

En los últimos meses, un medio de comunicación llevó a cabo una investigación donde identificó decenas de perfiles en español dirigidos a adultos mayores donde supuestos profesionales les prometían curas milagrosas, esto con el único fin de acumular millones de reproducciones y generar ganancias económicas.

Los creadores detrás de estos avatares explotan el algoritmo y la confianza del público a presentar supuestas figuras de autoridad que logran viralizar videos sobre enfermedades graves como diabetes o cáncer, que tienen alta incidencia en México, lo que termina poniendo en riesgo la salud de la audiencia mientras facturan miles de pesos de sus cuentas.

¿Cómo opera el engaño en YouTube y TikTok?

Estos canales funcionan como auténticas fábricas de contenido y según la investigación del medio detectó 60 cuentas en YouTube y 28 en TikTok, los cuales utilizan los mismos recursos visuales para engañar al público y cuyas tácticas consisten en:



Uso de avatares repetidos bajo distintos nombres médicos

Guiones idénticos que promueven plantas o alimentos curativos

Mensajes y ganchos dirigidos específicamente a personas mayores de 60 años

¿Cuánto ganan por monetizar la salud en México?

En México, los ingresos por visualizaciones varían según la red social, nicho, mercado y número de seguidores, y se distribuye (aproximadamente) de la siguiente manera:



¿Cuál es el riesgo de seguir las curas milagrosas de estos médicos falsos?

Los verdaderos especialistas advierten que la desinformación representa una amenaza real para los pacientes, pues estos videos virales convencen a las personas de abandonar sus tratamientos o retrasar sus consultas con la promesa de "eliminar el 95% del cáncer" o "revertir el daño real con una semilla", los cuales carecen de validación científica. En sí, ponen en riesgo su salud física.

¿Cómo detectar los canales de médicos generados por IA?