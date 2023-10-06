PlayStation admite hackeo a sus servidores: ¿cómo saber si fui uno de los afectados?

Si eres uno de los fieles usuarios de PlayStation, la empresa de videojuegos de origen japonés, posiblemente esta información te interesa, pues la empresa que gestiona esta marca confirmó que los servidores fueron vulnerados, por lo que información personal de algunas personas resultó expuesta.

Se trata de un ataque a la ciberseguridad de la empresa que impactó únicamente a los desarrolladores, las cuales se habrían originado a raíz de descargas no autorizadas que alertaron a las autoridades, quienes de inmediato desconectaron la plataforma para salvaguardar todos los datos.

Afortunadamente para los "gamers", Sony dio a conocer que fueron principalmente los trabajadores y ex empleados de PlayStation quienes podrían ser afectados, por lo que los usuarios de esta marca de videojuegos puede estar tranquila durante las próximas horas.

¿A quién afectó el hackeo a PlayStation?

Según dio a conocer BleepingComputer, fueron unas 6 mil 800 personas de Sony Interactive Entertainment quienes fueron afectados por el ataque de hackers, principalmente del área de PlayStation, motivo por el que Sony aseguró que ya se realizan investigaciones pertinentes para saber los riesgos y alcances de esta vulneración.

¿Qué hizo PlayStation ante el hackeo de sus servidores?

Al respecto, la empresa propietaria de PlayStation aseguró en una carta que "se realizó una investigación con la ayuda de expertos externos en ciberseguridad", además de que se notificaron a las autoridades para realizar una investigación por la vía legal.

"Una vez identificados los archivos descargados, iniciamos un proceso para determinar qué tipo de información personal había sido resultado comprometida", continuó, por lo que se pusieron en contacto con todos los posibles afectados para mantenerles actualizados respecto al avance en las investigaciones, así como cualquier apoyo.

Recomendaciones principales para evitar ser hackeado

A pesar de que esto fue un ataque a los servidores de una empresa gigante, vale la pena recordar algunas de las recomendaciones para evitar ser hackeado, ya sea en tus dispositivos móviles, computadora o consola de videojuegos:

