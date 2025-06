¡Por poco y se llevan a su perrita! Una mujer de 45 años fue víctima de un intento de robo en calles de Mar del Plata, en el este de Argentina. Conforme a medios locales, la mujer identificada como Florencia, disfrutaba de una tarde tranquila cuando súbitamente todo cambió.

Mientras la mujer caminaba por el barrio San José, un par de sujetos a bordo de su motocicleta, la interceptaron para quitarle su bolso, su celular y hasta a su perrita llamada Aurora. Este indignante caso sucedió durante la tarde del pasado domingo 1 de junio en el cruce de las calles 14 de julio y Formosa, mientras la mujer paseaba a su mascota.

En las imágenes se puede apreciar como la mujer se quedó “en shock” en medio de la calle, por lo que fue asistida por los vecinos.|“TN/Eltrece”

Intento de robo de perra en Mar del Plata: Impactante VIDEO de la brutal agresión

En el video se puede el momento exacto en que los dos sospechosos la abordan y de hecho uno no de ellos desciende para intentar arrebatarle su bolsa y hasta la correa del animal, la mujer se resistió en todo momento y su forcejeo quedó captado por cámaras de seguridad instaladas en la zona. Con todas sus fuerzas, la mujer se defendió para que no se llevara a su perrita Aurora que fue sacudida y como si se tratara de simple un llavero, terminó revoleando por el aire.

¡Se resistió al robo y salvó a su perra! Los desesperados gritos de Florencia, alertaron tanto a los vecinos, como a los automovilistas que pasaban por la zona y quienes, por fortuna, no la pensaron dos veces para salir en su defensa, varios transeúntes acorralaron al atacante que de inmediato salió huyendo por lo que se frustró su robo. El presunto delincuente corrió hasta alcanzar a su cómplice que lo esperaba en la motocicleta, unos metros más adelante, para posteriormente ambos darse a la fuga.

VIDEO: Intento de robo Mar del Plata 2025

En las imágenes se puede apreciar como la mujer se quedó “en shock” en medio de la calle, por lo que fue asistida por los vecinos: “Zafé por ellos, si no me la llevaban”, le dijo Florencia a medios locales, además de que agradeció por la intervención de los vecinos: “Era un barrio tranquilo, ahora está peligrosísimo. Roban autos, motos, personas caminando, comercios… ya no se puede vivir así”. La mujer contó que después del intento de robo, se hizo el reporte al 911 y que elementos de la policía llegaron rápidamente al llamado, pero no se logró la captura de estos sujetos que roban con violencia Mar del Plata.

¿Inseguridad barrio San José? Este caso enciende las alarmas sobre la inseguridad que se vive en Mar del Plata, en donde cada vez son más frecuentes los robos a bordo de motocicletas, y que sin importar, los delincuentes actúan a plena luz del día y en las zonas residenciales.