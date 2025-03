¡Protege tu dinero! Consejos para no caer en fraudes financieros en México

¡No caigas en trampas! Los fraudes financieros están a la orden del día debido a que los delincuentes crean nuevos tipos de estafa para robar el dinero o daros personales de cientos de mexicanos, pero ¿cómo evitar ser víctima de este delito? Esto dicen los expertos.

Este tipo de fraudes pueden ocurrir en entornos digitales y físicos, provocándole a las víctimas pérdidas económicas, robo de identidad y otros problemas legales.

¿Cómo evitar ser víctima de fraudes financieros?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), compartió algunas recomendaciones para no caer en la trampa de los fraudes financieros.



Verifica los sitios web . Checa que la URL comience con “https://" y verifica que el candadito de seguridad esté cerrado.

. Checa que la URL comience con “https://" y verifica que el candadito de seguridad esté cerrado. No compartas fotos de tus tarjetas . Evita compartir imágenes de tu tarjeta de débito o crédito con cualquier persona, incluso familiares.

. Evita compartir imágenes de tu tarjeta de débito o crédito con cualquier persona, incluso familiares. No pierdas de vista tu tarjeta . Si estás en un establecimiento, mantén siempre tu tarjeta ala vista al momento de pagar, no dejes que se la lleven.

. Si estás en un establecimiento, mantén siempre tu tarjeta ala vista al momento de pagar, no dejes que se la lleven. Evita responder mensajes de “urgencia”. Los bancos NUCNA solicitan información personal ni financiera por correo, SMS o whatsApp.

Los bancos NUCNA solicitan información personal ni financiera por correo, SMS o whatsApp. Rompe documentos sensibles . Tritura o quema recibos bancarios , estados de cuenta o cualquier papel con información personal o bancaria, no los tires a la basura.

. Tritura o quema , estados de cuenta o cualquier papel con información personal o bancaria, no los tires a la basura. Activa alertas de seguridad. Activa el envío de notificaciones para cada una de las transacciones que realices con tus cuentas o tarjetas.

Activa el envío de notificaciones para cada una de las transacciones que realices con tus cuentas o tarjetas. Crea contraseñas seguras. Utiliza claves seguras, combinando números, letras y símbolos; evita usar fechas de nacimiento.

Recuerda que en caso de recibir un correo o mensaje sospechoso, debes llamar inmediatamente a tu banco para confirmar la información. No confíes en números telefónicos proporcionados en mensajes de dudosa procedencia.

Existen otras formas de proteger tu dinero, entre ellas están usar redes Wi-Fi seguras, no compartir datos personales con otras personas, no acceder a enlaces sospechosos y no utilizar contraseñas repetidas.

Consejos para no ser víctima de fraude en México|PEXELS

¿Qué tipos de fraudes financieros existen en México?

Tristemente, los frades en México cada vez son más comunes, por ello, es importante conocer los tipos de estafa que existen para poder tomar las medidas necesarias y cuidar nuestro dinero. Algunos de estos engaños son:



Phishing - Fraude por correo electrónico

Smishing - Fraude por SMS

Skimming - Clonación de tarjetas

Llamadas fraudulentas - Fingen ser el banco o algún familiar

Aplicaciones falsas de teléfono

Fraudes en redes sociales - Ofrecen promociones o préstamos.

Otra forma de fraude son los “cajeros automáticos alterados”, los cuales están manipulados para quedarse con tu tarjeta o para no entregar el dinero que retiraste.