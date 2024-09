Si lamentablemente fuiste víctima de algún delito en la Ciudad de México, como en el resto del país, existen instancias y los medios para que las autoridades tomen cartas en el asunto y puedan ayudarte, ello al presentar una denuncia correspondiente, pero ¿cómo hacerlo y a dónde acudir?

Aunque algunas personas prefieren no hacerlo, porque creen que sería perder el tiempo, la cultura de la denuncia funciona justamente para que, por ejemplo, alguien cometió un delito y hay más víctimas de la misma, el o la responsable pueda ser detenida o detenido y sea castigado si se le demuestra su culpabilidad.

¿Qué se necesita para poner una denuncia en CDMX?

Una denuncia se puede presentar de forma anónima, presencial, por internet o por escrito. El Artículo 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala los requisitos que deben estar contenidos en las denuncias.

Los datos que debe llevar una denuncia, salvo que sea anónima, son los siguientes:



Identificación del denunciante y domicilio

El objetivo es que las autoridades puedan contactarte si es necesario tener más información sobre la denuncia. Asimismo, puedes añadir tu número teléfonico y correo electrónico.

Narración de los hechos o del delito del que se fue víctima

En esta parte debes explicar con los mayores detalles posibles qué fue lo que ocurrió, como día, hora y lugar sobre lo que pasó

Indicar quién o quiénes habrían cometido el delito

Indicar las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él

No olvide incluir al principio el rubros, es decir, a quien se dirige la denuncia. En este caso, es a la persona titular de la Fiscalía de Ciudad de México.

Además de datos de prueba, esto es información que presenta el afectado. Un caso puede ser la factura de tu teléfono u automóvil robado para así acreditar que el objeto robado era tuyo, pero si no cuentas con datos de prueba, no pasa nada y la denuncia se puede iniciar.

De ahí deberás solicitar los datos de investigación, esto significa una serie de peticiones que quieres que haga la Fiscalía. Por ejemplo, recabar videos de alguna cámara, entrevistar a alguna persona que creas pueda abonar a la investigación o que tenga relación con el delito, o bien, que las autoridades—en este caso Policías de Investigación (PDI)—acudan a cierto lugar que podría tener relación con el hecho delictivo denunciado.

¿Dónde se puede hacer una denuncia en Ciudad de México?

Dependerá del lugar donde ocurrieron los hechos, pero en caso de ser víctima de algún delito en la calle, por ejemplo, puedes marcar al número de emergencias 911 y reportar lo que te sucedió.

También puedes pedir apoyo a través de algún Botón de Ayuda en los postes del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), cuyo personal te dará asesoramiento.

Incluso cualquier policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) está facultado para ayudarte. A este le puedes explicar la situación de la que fuiste víctima y el oficial podrá acompañarte a la Coordinación Territorial o Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México más cercano para presentar tu denuncia.

El edificio central de esta última al que debes presentarte para levantar una denuncia tras ser víctima de un delito se ubica en calle Digna Ochoa y Plácido S/N, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc o llamando al teléfono (55) 5200 9000.

En la Fiscalía de la Ciudad de México podrán atenderte de lunes a domingo las 24 horas del día. Dependerá del tipo de delito, el área en la que serás atendido. Tal vez te robaron tu automóvil, fuiste asaltado, robaron tu casa o existe un delito más grave como secuestro y feminicidio, pero todos ellos pueden ser expuestos en la dependencia.

¿Qué pasa después de que se hace una denuncia?

Una vez que se presenta la denuncia, viene la etapa de la investigación del delito que un ciudadano hizo de conocimiento a las autoridades.

El Artículo 224 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que cuando la denuncia sea presentada directamente ante el Ministerio Público, este iniciará la investigación.

Cuando la denuncia sea presentada ante la Policía, por ejemplo, esta informará de lo ocurrido al Ministerio Público en forma inmediata.

En la investigación se tomarán en cuenta lo que la víctima declaró que pasó, quién o quiénes estuvieron involucrados y se buscará que se haga justicia con la detención y castigo de quien haya afectado al denunciante.