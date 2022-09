¿Cómo identificar y evitar ser víctima de una estafa piramidal?

Alguna vez hemos escuchado sobre un amigo, familiar o vecino que ha sido víctima de una estafa piramidal, por lo que es muy importante poner atención a la hora de invertir nuestro dinero, descubre cómo evitar este tipo de fraudes.

Los fraudes pueden ser devastadores para la estabilidad económica de la víctima, ya que consisten prácticas engañosas para que las personas inviertan una fuerte cantidad de dinero.

A pesar de que existen distintos tipos de fraudes de inversiones, “estafa piramidal” es el más común, pues es muy fácil ser víctima de uno, ya que estos pueden disfrazarse como la venta de algún producto o servicio.

¡Cuida tu dinero! Conoce cómo no caer en una estafa piramidal

¿Cómo funciona el estafa piramidal?

El estafa piramidal, se conoce de distintas formas, “flor de la abundancia”, “células de gratitud”, “círculo de prosperidad”, “mandala”, entre otros nombres y son difundidos a través de redes sociales o por mensajes de Whatsapp.

Cuando una estafa piramidal inicia, el impostor le asegura a la víctima que una pequeña cantidad de dinero puede producir grandes ganancias, pero se debe invitar a más personas para que la inversión pueda funcionar rápido.

Este tipo de fraude , como su nombre lo explica, está basado en un sistema piramidal, en el que se promueve que cada participante invite al menos a dos personas más, las cuales deben aportar la misma cantidad de dinero, por lo que cada participante va involucrando a más y más personas.

Las ganancias obtenidas por los primeros inversionistas provienen del dinero pagado por los “inversionistas” anteriores, es decir las personas que forman este esquema, por lo que la estafa piramidal fracasa cuando ya no hay más personas que quieran invertir.

Alrededor de 2 millones de personas han sido víctimas de estafa piramidal

De acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) se han contabilizado más de 2 millones de personas que han sido víctimas de una estafa piramidal durante los últimos tres años.

Por lo que, según especialistas financieros, al no ser un mecanismo o una institución formal, no existe alguna regulación, por lo que no existe alguna autoridad que pueda ayudar a las víctimas a recuperar su dinero.

¿Cómo evitar ser víctima de un estafa piramidal?

Debido a que este tipo de fraudes de inversiones son muy comunes, es importante mantenerse atento alguna señal que pueda indicarnos que algo podría ir mal, así como estar respaldados para que en caso de ser víctima de una estafa piramidal, se pueda tomar medidas.