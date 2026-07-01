Regresaba de su trabajo y lo balacean; atacan al periodista Marcos Ramos en Cintalapa, Chiapas

Marcos Ramos, reportero del municipio de Cintalapa en el estado de Chiapas, fue atacado a balazos la noche del 30 de junio de 2026 después de realizar su trabajo.

¿Qué se sabe del ataque contra el periodista Marcos Ramos?

La agresión sucedió cerca de la medianoche, cuando el periodista, dueño del portal de noticias “Real Cintalapa”, volvía a su casa y fue atacado por sujetos armados, quienes le dispararon al menos en cuatro ocasiones.

Estado de salud del reportero tras la agresión en Cintalapa

Ramos es conocido por realizar coberturas de nota roja. Actualmente está hospitalizado y se encuentra estable, de acuerdo con Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del estado.

En un mensaje publicado en Facebook, el fiscal abundó que ordenó que un grupo especial “de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas, elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y Peritos especializados, se avoquen de manera inmediata a la investigación de los hechos, hasta lograr su total esclarecimiento”.

Agregó que Marcos Ramos recibió las medidas precautorias para su seguridad después del ataque que sufrió ayer en la noche. Aseguró que no habrá impunidad tras este ataque y que revelará avances en las indagatorias en las próximas horas.

