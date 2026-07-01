Celebraba su cumpleaños 19 y lo acusan de narcomenudista: Denuncian “pruebas sembradas” contra joven en Tabasco

El 25 de junio de 2026, mientras regresaba a su casa tras celebrar su cumpleaños número 19, Juan Gallegos fue detenido por el Grupo Táctico FIRT Olmeca en Jalpa de Méndez, Tabasco, según denuncian sus padres y su abogado. Familiares sostienen que agentes le plantaron evidencia y lo golpearon durante la detención. Posteriormente, lo presentaron ante la autoridad con cargos que, aseguran, no coinciden con lo hallado como prueba.

Denuncian presunta detención arbitraria y tortura en Jalpa de Méndez, Tabasco

Francisco Gallegos, padre del joven, relató a Azteca Noticias que a las 12:40 del 25 de junio detuvieron a su hijo y lo golpearon. Después de ello, los agentes presuntamente le plantaron drogas y un pasamontañas en la cangurera que llevaba el joven. Además, le preguntaron con quién estaba y con quién trabajaba, a lo que él les replicó que no trabajaba con nadie y estaba con su novia.

Carpeta ministerial de Juan Gallegos: cargos por metanfetaminas, pero la evidencia reportada es distinta

En la carpeta de investigación, la policía afirma que entregó a Juan al Ministerio Público por posesión con fines de comercio de metanfetaminas.

Sin embargo, los registros de la misma carpeta mencionan que como evidencia encontraron 15 bolsitas de marihuana, 140 pesos y un pasamontañas, pero sin rastro de la droga conocida como cristal. La familia y la defensa subrayan esa discrepancia como un elemento clave.

Defensa señala irregularidades en el proceso judicial del detenido

El abogado José García explicó que recibió la notificación de la audiencia con el juez de control con sólo una hora de anticipación, lo que le impidió llegar a tiempo para presentar pruebas.

Agregó que el juez tenía indicaciones de que el joven fue detenido por el grupo FIRT Olmeca, con lo cual determinó que debía quedarse detenido, “aunque el muchacho tenga los elementos de prueba”.

Además, el defensor negó que Juan haya insultado o amenazado a los agentes como indica la carpeta, y solicitó que se revise la conducta del grupo táctico.

Los padres señalan que Juan es trabajador y que laboraba en un parque industrial; su madre, María Luisa José, insistió en que su hijo salía todos los días a trabajar y “no andaba en esos pasos que dicen que le metieron, que vende droga”. Por esa razón, la familia denuncia que agentes siembran droga a quienes no pueden pagar sobornos y que existe impunidad frente a bandas delictivas.

Investigación por posible tortura tras denuncia de familiares

La familia también mostró las heridas de Juan durante la audiencia, lo que motivó que el juez ordenara una investigación por posible tortura a la Fiscalía; sin embargo, los padres no confían en el proceso y anunciaron que protestarán en la sede del Poder Judicial. Además, planean unirse a otras víctimas para viajar a Palenque y manifestarse en la Quinta del expresidente Andrés Manuel López Obrador.