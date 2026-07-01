Tras muertes en Salamanca e Irapuato, investigan alcohol adulterado en Guanajuato

Después de dos casos distintos en Salamanca e Irapuato donde personas murieron tras el presunto consumo de alcohol adulterado, las autoridades de Guanajuato indicaron que iniciaron las investigaciones respectivas y que incluso ya hay un detenido.

¿Qué se sabe de los casos de alcohol adulterado en Guanajuato?

Cabe recordar que el 6 de junio de 2026, al menos cuatro personas murieron tras acudir a una fiesta de XV años en la comunidad de Puerto de Valle, en Salamanca, después de que tomaran bebidas alcohólicas que habían sido supuestamente falsificadas. Los afectados habían presentado síntomas como náuseas, vómitos y somnolencia, entre otros.

#HechosPrimeraLínea | Hay un nuevo caso de intoxic4ción presuntamente por el consumo de alcohol adulterado. Ocurrió en #Irapuato y la víct1ma continúa hospitalizada.



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No obstante, en Irapuato, un hombre fue ingresado a un hospital privado el 23 de junio de 2026 con síntomas de presunta intoxicación por alcohol adulterado. Cinco días después, tras sufrir muerte cerebral, fue trasladado al Hospital General de Irapuato y el paciente de 52 años fue declarado sin vida. Gabriel Cortés Alcalá, secretario de Salud de la entidad, afirmó que buscarían obtener una muestra de la botella de tequila que habría sido alterada.

Investigaciones en curso tras muertes en Salamanca e Irapuato

El funcionario destacó que inspeccionaron el establecimiento donde habría sido comprada la bebida, pero no detectaron irregularidades.

#HechosMeridianoBajío | Este fin de semana mur1ó en #Irapuato por presuntamente ingerir tequila adult3rado, José Luis; un hombre de 52 años que tras permanecer cinco días hospitalizado en una clínica privada fue trasladado ya con muerte cerebral al hospital general de Irapuato.… pic.twitter.com/PoR4i67uby — TV Azteca Bajío (@aztecaBajio) June 30, 2026

Después de ello, Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal de Guanajuato, aseguró que hay investigaciones abiertas por estos casos e incluso, en el caso de la fiesta de XV años de Salamanca, ya hay personas detenidas.

Sin embargo, el fiscal evitó dar más detalles debido a que se trata de una investigación en curso.

“La investigación también les pido, por favor, no ahondemos más de mi parte en la información, porque la tengo en tránsito, la investigación, entonces no puedo revelar”, afirmó.

Sobre el caso de Irapuato, el fiscal afirmó que no hay pruebas para inferir si está relacionado con las intoxicaciones en Salamanca.