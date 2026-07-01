Presuntos integrantes del CJNG disparan contra policías de Tingüindín, Michoacán; es el octavo ataque en casi año y medio

Un grupo de sujetos armados disparó contra policías municipales de Tingüindín, en el estado de Michoacán, hoy 1 de julio de 2026. Este es el octavo ataque armado a estos agentes en los últimos 16 meses.

La agresión sucedió mientras los agentes patrullaban la carretera Jacona-Los Reyes, cerca de la entrada a la comunidad de Guáscaro, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

En el ataque, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) viajaban en varios vehículos y rafaguearon a los patrulleros al pasar frente a ellos. Después huyeron con rumbo a San Juanico.

Uno de los elementos municipales resultó levemente lesionado por esquirlas y fue atendido en el lugar, mientras sus compañeros pidieron apoyo a las fuerzas estatales y federales.

A la zona acudieron oficiales de la Guardia Civil; el agente lesionado tiene heridas que no ponen en peligro su vida, aseguró la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Reportan ponchallantas y daños en la carretera Jacona-Los Reyes

Tras la agresión, transportistas y automovilistas que circulaban por las carreteras que conectan hacia Cotija y Jiquilpan reportaron averías en sus vehículos por ponchallantas que los agresores dejaron a su paso.

Esos dispositivos causaron desperfectos y complicaron la movilidad en la región, lo que obligó a las autoridades a redoblar patrullajes y evaluar la seguridad de las rutas afectadas.

Bloqueos y despojo de camiones en Jiquilpan tras enfrentamiento

En las inmediaciones de la comunidad de Los Remedios, en el acceso a Jiquilpan, se reportó un bloqueo carretero en el que conductores de camiones de carga fueron despojados de sus unidades.

Los vehículos quedaron atravesados sobre la carretera, impidiendo el tránsito. Agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional acudieron a la zona para auxiliar a los patrulleros atacados, reforzar la seguridad y restablecer el flujo vehicular.

Historial de violencia: ocho ataques contra policías en Tingüindín

Con el ataque de hoy, ya son al menos ocho agresiones armadas contra policías municipales de Tingüindín en los últimos 16 meses, con un saldo acumulado de cuatro policías y un civil asesinados, además de ocho lesionados.

Entre los incidentes documentados figuran ataques en febrero, mayo y junio de 2025, así como en febrero y julio de 2026 y otros eventos de diciembre de 2025 y junio de 2026, que muestran un patrón persistente de violencia contra la fuerza pública en ese municipio.

