Frente frío 6 ocasionará torrenciales; así el clima en México este 16 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy lunes 16 de octubre de 2023, en donde se pronostican fuertes lluvias, descargas eléctricas y posible caída de granizo en gran parte del territorio, ¿se salvarán algunos estados?

De acuerdo al pronóstico del clima, para este lunes se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

¿En qué estados de México se esperan lluvias?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) establece que para este lunes 16 de octubre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio, ¿dónde más se esperan las precipitaciones?



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Veracruz (sur), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

: Veracruz (sur), Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Jalisco (sur), Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla.

: Jalisco (sur), Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Nayarit y Campeche.

: Nayarit y Campeche. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.

: Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

La #DepresiónTropical #Sean se debilitó esta noche a #Ciclón post-tropical, muy lejos de las costas de #QuintanaRoo. Éste es el último aviso del sistema ⬇️ pic.twitter.com/OarZ7NAE6I — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 16, 2023

Estados de México con altas temperaturas este 16 de octubre

Pese a la presencia de fuertes lluvias, el pronóstico de clima en México para hoy 10 de agosto indica que habrá altas temperaturas en gran parte de la República Mexicana, ¿cuáles serán los estados afectados?



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Sonora y Sinaloa.

: Sonora y Sinaloa. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur y Nayarit.

: Baja California, Baja California Sur y Nayarit. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (occidente), Durango (occidente), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex hoy 16 de octubre?

Para la Ciudad de México y el Estado de México se pronostica cielo medio nublado, ambiente fresco a templado en la región y posibles bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. En la tarde habrá descargas eléctricas, acompañadas de rachas de 50 km/h



Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 19 a 21 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 9 a 11 °C.

Así estará el clima en Michoacán hoy lunes

Atención, el clima en Michoacán no será favorable si eres enemigo de las lluvias, pues se esperan torrenciales acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento; por la tarde la neblina podría ocasionar visibilidad reducida y encharcamientos.