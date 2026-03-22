Tormentas y calor sofocante azotarán el clima en México: estados más afectados
Clima en México estará marcado por lluvias con descargas eléctricas que impactarán varias entidades, mientras el calor no da tregua ¿Tu estado se verá afectada?
El clima en México registrará un contraste en las próximas horas por la combinación de sistemas atmósfericos que provocará lluvias fuertes y no se dercarta la caída de granizo el 22 de marzo de 2026.
De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte del territorio nacional.
¿Cómo estará el clima en México el 22 de marzo 2026?
Una circulación ciclónica sobre el noreste y una vaguada en altura sobre el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en:
- Jalisco
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
A su vez, un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en la mencionada región, además de la península de Yucatán, mientras que la onda de calor continuará en:
- Chihuahua (suroeste)
- Durango (noroeste y suroeste)
- Sinaloa (este)
- Jalisco (centro)
- Guerrero (centro y sur)
- Oaxaca (sur y este)
- Sonora
Pronóstico del clima en CDMX domingo 22 de marzo 2026
En la mañana habrá cielo parcialmente nublado con presencia de bruma y ambiente fresco en la región; frío en zonas altas del Estado de México.
Por la tarde se prevé ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México (Edomex) y la Ciudad de México (CDMX), los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, principalmente en zonas del Estado de México.
La temperatura mínima en la CDMX será de 7 a 9 °C y la máxima de 22 a 24 °C. En Toluca se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 20 a 22 °C.
¿En qué estados lloverá el 22 de marzo de 2026?
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Colima, Morelos, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Chiapas
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Zacatecas, Hidalgo, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Onda de calor en México: temperaturas altas 22 de marzo 2026
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (este)
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Durango (noroeste), Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Chiapas (costa)
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Nayarit, Colima, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán