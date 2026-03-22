Tormentas y calor sofocante azotarán el clima en México: estados más afectados

El clima en México registrará un contraste en las próximas horas por la combinación de sistemas atmósfericos que provocará lluvias fuertes y no se dercarta la caída de granizo el 22 de marzo de 2026.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte del territorio nacional.

¿Cómo estará el clima en México el 22 de marzo 2026?

Una circulación ciclónica sobre el noreste y una vaguada en altura sobre el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en:



Jalisco

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

A su vez, un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en la mencionada región, además de la península de Yucatán, mientras que la onda de calor continuará en:



Chihuahua (suroeste)

Durango (noroeste y suroeste)

Sinaloa (este)

Jalisco (centro)

Guerrero (centro y sur)

Oaxaca (sur y este)

Sonora

Pronóstico del clima en CDMX domingo 22 de marzo 2026

En la mañana habrá cielo parcialmente nublado con presencia de bruma y ambiente fresco en la región; frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde se prevé ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México (Edomex) y la Ciudad de México (CDMX), los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, principalmente en zonas del Estado de México.

La temperatura mínima en la CDMX será de 7 a 9 °C y la máxima de 22 a 24 °C. En Toluca se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

¿En qué estados lloverá el 22 de marzo de 2026?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca



: Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Colima, Morelos, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Chiapas



: Colima, Morelos, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Chiapas Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Zacatecas, Hidalgo, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo



Onda de calor en México: temperaturas altas 22 de marzo 2026