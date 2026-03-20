¡Es momento de pintar la Ciudad de México de alegría! Mañana es 21 de marzo, día en que se regalan flores amarillas y conseguirlas sin gastar una fortuna es un plan que a muchos agradadará. Aquí te dejamos lugarres y mercados donde puedes comprarlas en esta fecha que cada vez cobra más fuerza.

Aunque la demanda por estos ejemplares sube como la espuma, existen rincones mágicos donde el ahorro y la frescura se dan la mano para que nadie se quede con las manos vacías.

Mercados donde comprar flores amarillas no te va a dejar pobre

Mercado de Jamaica

Nuestra primera parada obligatoria es el legendario Mercado de Jamaica. Ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, este lugar es un festín para los sentidos que nunca duerme, pues abre sus puertas durante las 24 horas del día.

Si buscas algo más que un ramo sencillo, aquí los locatarios son expertos en crear arreglos espectaculares o entregarte hermosas macetas. La forma más sencilla de llegar es utilizando la línea 9 del Metro, bajando precisamente en la estación Jamaica.

Mercado de Flores de San Ángel

Para quienes prefieren un toque de nostalgia y elegancia, el Mercado de Flores de San Ángel, al sur de la ciudad en la alcaldía Álvaro Obregón, es la opción ideal. Este sitio sobre Avenida Revolución guarda una esencia única, pues su tradición floral comenzó hace mucho tiempo con los frailes carmelitas. Si vienes en transporte público, la estación Miguel Ángel de Quevedo de la línea 3 es tu mejor aliada, aunque también puedes llegar directamente a la esquina de Doctor Elguero.

La Merced

Si de tradición y volumen se trata, la zona de La Merced alberga un mercado especializado en Circunvalación donde operan más de 100 vendedores. Es un punto fascinante porque, además de flores naturales y frescas, ofrecen alternativas artificiales muy duraderas para quienes desean que el color amarillo permanezca por siempre en sus espacios.

Cerca de ahí, los amantes de la naturaleza también pueden explorar los Viveros de Coyoacán, un pulmón verde accesible por la línea 3 del Metro, ideal para encontrar vida vegetal en la calle Del Carmen.

Mercado de San Luis Tlaxialtemalco

Xochimilco no podía faltar en esta ruta floral. El Mercado de San Luis Tlaxialtemalco destaca porque sus locatarios son productores locales que cultivan con pasión cada ejemplar. Asimismo, el Mercado de Cuemanco, situado en Canal Nacional 2000, es una joya para los exploradores urbanos que pueden llegar por el Metrobús en la estación Circuito Cuemanco o la línea 12 del Metro.

Central de Abasto

Finalmente, para los que buscan variedad total y precios de mayoreo, la Central de Abasto es el gigante indiscutible. En este enorme espacio no solo hallarás flores y follajes, sino todo lo necesario para su cuidado, desde fertilizantes hasta herramientas. Con tantas opciones y rutas disponibles, llenar tu día de luz con flores amarillas es más fácil y divertido que nunca en esta gran metrópoli.

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de marzo?

Si aún no tienes idea de por qué se regalan flores amarillas el 21 de marzo, pese a que esta actividad ya tiene relevancia en México desde hace unos años, acá te contamos.

Esta romántica costumbre se encuentra profundamente ligada a la llegada de la primavera en el cono sur, aunque su origen real proviene del éxito musical "Flores Amarillas". Esta melodía forma parte de la producción televisiva argentina Floricienta y ha logrado traspasar la pantalla para convertirse en un fenómeno cultural.

La pieza, que cuenta con la voz de Florencia Bertotti, se transformó con el tiempo en un emblema que celebra tanto los lazos amistosos como el romance. Según lo que narra la composición, el obsequio de estos ejemplares dorados es una promesa de afecto eterno y devoción hacia quien las recibe.