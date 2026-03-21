Modelos matemáticos podrían predecir derrames de petróleo en menos de una hora y evitar desastres

Las matemáticas están tomando un papel muy importante en la prevención de desastres ambientales en el Caribe. Una investigación de la Universidad del Rosario revela que, mediante modelos numéricos avanzados, es posible anticipar en menos de una hora la trayectoria de los derrames de petróleo, lo que permite actuar antes de que el crudo alcance las costas y cause daños irreversibles.

¿Cómo es posible que las matemáticas ayuden con el control del derrame del crudo?

El estudio “Matemáticas contra el petróleo” demuestra que estos modelos pueden simular en tiempo real el comportamiento del crudo en el mar, proyectando su desplazamiento, transformación química y las zonas de mayor riesgo.

Esto facilita decisiones clave como cerrar playas, activar protocolos de emergencia o proteger ecosistemas sensibles antes de que el impacto sea mayor.

Situación crítica en el Caribe

La investigación advierte que el Caribe enfrenta una situación crítica, ya que el 83% de sus aguas está en riesgo de contaminación por hidrocarburos, principalmente debido al constante tránsito de buques petroleros.

Este contexto convierte a la región en una zona altamente vulnerable ante cualquier derrame. Casos registrados en zonas como el Golfo de Morrosquillo evidencian que incluso derrames de entre 50 y 69 barriles pueden generar impactos ambientales, económicos y sociales significativos.

Afectaciones naturales y económicas por derrame de hidrocarburo

Manglares, zonas de pesca y playas turísticas han sido afectados, demostrando que incidentes aparentemente menores pueden escalar rápidamente sin herramientas de respuesta oportuna.

A través del modelo OpenOil, los investigadores lograron recrear derrames reales y analizar factores como el viento, las corrientes marinas y la temperatura, que influyen en la expansión del crudo. Los resultados son contundentes: actuar con rapidez puede reducir considerablemente los daños.

Sin embargo, el estudio advierte un problema clave: aunque la tecnología ya está disponible, no existe suficiente voluntad ni coordinación institucional para implementarla de forma permanente.

En un contexto de creciente actividad petrolera marítima, el uso de modelos matemáticos podría marcar la diferencia entre una emergencia controlada y un desastre ambiental de gran escala.

Una realidad en México que afecta a todo el sector pesquero

La crisis en Coatzacoalcos, Veracruz, se agudiza mientras los comerciantes locales alzan la voz ante la falta de apoyo gubernamental tras el reciente derrame de hidrocarburo.

Los afectados denuncian que no han sido censados para recibir la ayuda prometida, mientras que la gobernadora Rocío Nahle García ha sido acusada de minimizar la gravedad de la situación.

Coatzacoalcos en crisis: Comerciantes exigen atención y apoyo ante el impacto del derrame de hidrocarburo

A dos semanas del derrame de hidrocarburo en aguas del golfo de México, comerciantes de mariscos de la congregación “Las Barrillas” en Coatzacoalcos denunciaron que no han sido censados para recibir los apoyos prometidos, a la par que la gobernadora Rocío Nahle ha minimizado la problemática.

Los comerciantes informaron que sus ventas cayeron más del 65 por ciento debido al temor de la población de consumir productos del mar, a pesar de que actualmente el marisco que ofrecen proviene de estados como Campeche, Chiapas y Sinaloa.