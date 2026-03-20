Pase reglamentado a la UNAM 2026: fechas y pasos clave a seguir

Si estudias en el CCH y quieres entrar a la universidad sin examen, esta información te interesa. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzó su convocatoria de Pase Reglamentado 2026-2027, un proceso clave para ingresar a licenciatura de forma directa.

Aquí te explicamos fácil, qué tienes que hacer, cuándo y cómo no regarla en el proceso.

¿Cuándo es el registro al pase reglamentado UNAM 2026?

El registro se realiza completamente en línea a través del portal de la DGAE. Y estas son las fechas importantes:



Inicio: 6 de abril de 2026 (12:00 horas)

Cierre: 15 de abril de 2026 (23:59 horas)

Debes entrar a la página oficial de la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM para llenar tu solicitud. Ojo: si se te pasa la fecha, ya no hay prórroga.

¡Llegó el momento esperado! 🤩 Consulta la Convocatoria del Pase Reglamentado 2026/2027 📗📝 y toma nota de las fechas guiarte con del trámite ✍️



Ingresa a: https://t.co/zkQgzUTzly pic.twitter.com/pl0G1id4Tt — CCH Naucalpan Oficial (@pulsocchn) March 19, 2026

¿Qué necesitas para hacer el registro del pase reglamentado a la UNAM?

Durante el proceso vas a tener que completar varios pasos. No es solo llenar datos, así que tómate tu tiempo. Esto es lo que te van a pedir:



Elegir dos opciones de carrera (tu primera y segunda opción)

Hacer un examen diagnóstico de inglés

Llenar una hoja de datos estadísticos

Contestar una pregunta sobre discapacidad

Todo esto se hace en línea al momento del registro.

¿Cuándo debes tomarte la foto y datos biométricos para registrar tu pase reglamentado a la UNAM?

Después de registrarte, el sistema te dará una cita para acudir a tu plantel del CCH. Fechas: del 24 al 30 de abril de 2026

Ahí te tomarán:



Fotografía

Firma digital

Huella digital

No faltes, porque este paso también es obligatorio.

Una vez que completes tu solicitud, todavía hay más cosas que debes revisar:



Historia académica: Del 25 de mayo al 17 de junio de 2026, debes verificar que ya terminaste completamente tu bachillerato.

Resultados: Se publican el 21 de julio de 2026 en tu portal personal (“Tu sitio”).

Documentación de ingreso: Disponible del 21 al 31 de julio de 2026.

¿Tienes dudas sobre el Pase Reglamentado? 🤔 Lee cuidadosamente el Folleto "¿Qué onda con el Pase Reglamentado? 2026-2027" 📗🔎 para conocer a detalle cada paso del trámite ✍️



🔗 Ingresa a: https://t.co/3QodnjXdVg pic.twitter.com/xn8t4SrMeO — CCH Naucalpan Oficial (@pulsocchn) March 19, 2026

¿Cuándo empiezan las clases en la UNAM?

El ciclo escolar 2026-2027 inicia el 10 de agosto de 2026, así que si todo sale bien, estarás arrancando clases en verano. Aunque el proceso parece sencillo, muchos se quedan fuera por errores básicos. Aquí van algunos tips rápidos:



No dejes el registro para el último día

Revisa bien tus datos antes de enviar

Elige carreras que realmente te interesen

Cumple con todos los requisitos si tu carrera tiene prerrequisitos

Checa constantemente tu portal

El pase reglamentado es una gran oportunidad, pero hay que hacerlo bien.

