Frío intenso en CDMX: estas zonas amanecerán casi congeladas; activan Alerta Naranja y Amarilla

La madrugada del sábado 21 de marzo traerá bajas temperaturas en la Ciudad de México (CDMX). Autoridades activaron la Alerta Naranja y Amarilla por frío intenso en varias alcaldías, con pronóstico de hasta 1 °C en algunas zonas.

Si tienes planes de salir temprano o vives en zonas altas, vale la pena tomar precauciones porque el frío no será leve, especialmente en el sur de la capital.

¿Qué alcaldías tendrán temperaturas más bajas en CDMX este 21 de marzo?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó dos niveles de alerta:

Alerta Naranja (frío fuerte con heladas): Se esperan las temperaturas más bajas, entre 1 y 3 °C, con posibles heladas en estas alcaldías:



Milpa Alta

Tlalpan

Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 21/03/2026 en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Mantente informado y atiende las recomendaciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/eltch7Bdrw — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 20, 2026

Alerta Amarilla (frío moderado): Se esperan entre 4 y 6 °C en las alcaldías:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Xochimilco

Aunque no es tan extremo como en la Alerta Naranja, el frío sí puede sentirse fuerte, sobre todo al amanecer.

El momento más frío será durante la madrugada y primeras horas del sábado, específicamente entre medianoche y las 8:00 de la mañana.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 21/03/2026 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @XochimilcoAl.



Mantente informado y atiende las recomendaciones.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/BYKimJif8N — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 20, 2026

¿Cómo protegerte del frío en CDMX?

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan medidas simples pero importantes para evitar enfermedades o accidentes:



Abrígate bien y cubre nariz y boca al salir

Evita cambios bruscos de temperatura

Mantén hidratación constante

Come frutas y verduras ricas en vitaminas A y C

Usa crema para proteger tu piel del frío

Si usas calentadores o chimeneas, asegúrate de que haya ventilación para evitar intoxicaciones.

También es clave poner atención en los grupos más vulnerables:



Niños y niñas

Personas adultas mayores

Mujeres embarazadas

Y no olvides a tus mascotas: no las dejes a la intemperie durante la madrugada.

Si llegas a presentar algún problema relacionado con las bajas temperaturas o detectas una situación de riesgo, puedes pedir ayuda a los números de emergencia:



911

55 5683 2222

Las autoridades también recomiendan mantenerse informado a través de canales oficiales, ya que las condiciones pueden cambiar.