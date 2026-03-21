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Frío intenso en CDMX: estas zonas amanecerán casi congeladas; activan Alerta Naranja y Amarilla

Se esperan heladas y frío extremo en varias alcaldías durante la madrugada; autoridades activan Alerta Amarilla y Naranja en la CDMX, piden tomar precauciones y abrigarse bien.

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Alerta Naranja y Amarilla en CDMX: temperaturas de hasta un grado este 21 de marzo|Imagen generada con IA

Escrito por: Oscar Morales

La madrugada del sábado 21 de marzo traerá bajas temperaturas en la Ciudad de México (CDMX). Autoridades activaron la Alerta Naranja y Amarilla por frío intenso en varias alcaldías, con pronóstico de hasta 1 °C en algunas zonas.

Si tienes planes de salir temprano o vives en zonas altas, vale la pena tomar precauciones porque el frío no será leve, especialmente en el sur de la capital.

¿Qué alcaldías tendrán temperaturas más bajas en CDMX este 21 de marzo?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó dos niveles de alerta:

Alerta Naranja (frío fuerte con heladas): Se esperan las temperaturas más bajas, entre 1 y 3 °C, con posibles heladas en estas alcaldías:

  • Milpa Alta
  • Tlalpan

Alerta Amarilla (frío moderado): Se esperan entre 4 y 6 °C en las alcaldías:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • La Magdalena Contreras
  • Xochimilco

Aunque no es tan extremo como en la Alerta Naranja, el frío sí puede sentirse fuerte, sobre todo al amanecer.

El momento más frío será durante la madrugada y primeras horas del sábado, específicamente entre medianoche y las 8:00 de la mañana.

¿Cómo protegerte del frío en CDMX?

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan medidas simples pero importantes para evitar enfermedades o accidentes:

  • Abrígate bien y cubre nariz y boca al salir
  • Evita cambios bruscos de temperatura
  • Mantén hidratación constante
  • Come frutas y verduras ricas en vitaminas A y C
  • Usa crema para proteger tu piel del frío

Si usas calentadores o chimeneas, asegúrate de que haya ventilación para evitar intoxicaciones.

También es clave poner atención en los grupos más vulnerables:

  • Niños y niñas
  • Personas adultas mayores
  • Mujeres embarazadas

Y no olvides a tus mascotas: no las dejes a la intemperie durante la madrugada.

Si llegas a presentar algún problema relacionado con las bajas temperaturas o detectas una situación de riesgo, puedes pedir ayuda a los números de emergencia:

  • 911
  • 55 5683 2222

Las autoridades también recomiendan mantenerse informado a través de canales oficiales, ya que las condiciones pueden cambiar.

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