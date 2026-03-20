¿Los edulcorantes light causan cáncer de colon? Esto encontró una investigación de la UNAM

Los edulcorantes y el riesgo de cáncer están bajo la lupa luego de que una investigación difundida por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encendiera alertas sobre uno de los ingredientes más usados en productos 'light' y 'sin azúcar'.

El objeto de estudio es una sustancia que se utiliza en refrescos, postres, yogures y otros alimentos de consumo diario. Es decir, no hablamos de algo raro o poco común, sino de un ingrediente presente en productos que mucha gente consume sin pensarlo demasiado.

Los edulcorantes y el riesgo de cáncer están bajo la lupa| Generada con IA

La pregunta, entonces, es inevitable: ¿de verdad estos productos podrían estar relacionados con cáncer de colon? Esto es lo que encontró el estudio y por qué la advertencia se centra en una sustancia en particular.

La sustancia que investiga la UNAM

La investigación se enfocó en la sucralosa, un edulcorante artificial que se usa para endulzar sin necesidad de azúcar. Es uno de los ingredientes más comunes en productos 'light', 'zero' o 'sin azúcar'.

De acuerdo con la investigadora Sonia León Cabrera, de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, el interés por estudiar esta sustancia surgió por dos razones: su uso cada vez más extendido y las dudas sobre sus efectos en la salud.

La preocupación aumentó porque no solo está en refrescos o bebidas, sino también en otros alimentos procesados e incluso algunos medicamentos.

La investigación se enfocó en la sucralosa, un edulcorante artificial que se usa para endulzar sin necesidad de azúcar | Generada con IA

Esto encontró la investigación

El estudio observó que la exposición a la sucralosa en etapas tempranas de la vida podía dejar cambios importantes en el organismo.

Los investigadores analizaron qué ocurría cuando esta sustancia se consumía durante el embarazo y la lactancia. Ahí encontraron señales de inflamación intestinal y otros cambios que, con el tiempo, podrían aumentar la vulnerabilidad a enfermedades más graves.

Después, al seguir con los experimentos, vieron que los organismos expuestos a esa sustancia desarrollaban más tumores de colon que aquellos que no habían tenido contacto con ella en esas etapas.

Los investigadores analizaron qué ocurría cuando esta sustancia se consumía durante el embarazo y la lactancia | Generada con IA

¿Por qué la advertencia se centra en el periodo de embarazo y lactancia?

Uno de los puntos más delicados del estudio es que la alerta no está planteada para cualquier momento de la vida, sino sobre todo para el embarazo y la lactancia.

La explicación es sencilla: en esas etapas el cuerpo todavía se está formando y cualquier alteración puede tener efectos a futuro.

Por eso, la investigadora advirtió que este tipo de edulcorantes no deberían verse como totalmente inofensivos, especialmente cuando se consumen de forma frecuente durante esos periodos.

Entonces, ¿los edulcorantes light sí causan cáncer?

La investigación no dice que cualquier persona que consume productos light vaya a desarrollar cáncer de colon. Tampoco afirma que todos los edulcorantes funcionen igual.

Lo que sí plantea es una señal de alerta sobre la sucralosa y su posible relación con un mayor riesgo en ciertas condiciones.

Además, plantea algo que durante años se vendió como una opción 'más ligera' o 'más segura' y que hoy empieza a generar nuevas preguntas sobre sus efectos en la salud.