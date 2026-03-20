El 50% de los manglares está en peligro: cuál es el riesgo real de la vida costera

¿Qué está pasando con la crisis climática? Los manglares, aunque ocupan una fracción mínima de la superficie terrestre, han dejado de ser vistos como simples zonas de vegetación para convertirse en infraestructura natural estratégica. Sin embargo, la alerta es roja: según la UICN, más del 50% de estos ecosistemas evaluados están clasificados como vulnerables, en peligro o en peligro crítico.

Los manglares en peligro crítico

En países como Colombia, la emergencia climática ya es una realidad tangible. Las inundaciones y eventos extremos recientes han demostrado que la conservación del manglar no es una variable ambiental aislada, sino una necesidad para proteger.



Infraestructura: Carreteras, puertos y ciudades.

Carreteras, puertos y ciudades. Economía local: La pesca y los medios de vida de millones de personas.

La pesca y los medios de vida de millones de personas. Seguridad: Defensa natural frente a tormentas y huracanes.

"Caminar un manglar en Providencia después del huracán Iota fue entender que este ecosistema sostiene mucho más que biodiversidad... los manglares no son una variable ambiental: son infraestructura natural que sostiene dignidad humana", afirma Carlos E. Correa, embajador global de Mangrove Breakthrough.

La captura de carbono y la protección costera posicionan a los manglares como uno de los ecosistemas más valiosos del planeta.

El reto actual es transformar la narrativa: dejar de verlos como un entorno frágil y empezar a entenderlos como el activo estratégico que salvaguarda los territorios frente a la crisis climática.

La urgencia es clara: proteger el manglar es, en última instancia, proteger la estabilidad de nuestras propias comunidades.

Los manglares, el escudo natural frente a la crisis climatica

México es una potencia mundial en manglares. Con aproximadamente 774,794 hectáreas, nuestro país ocupa el cuarto lugar a nivel global en extensión de este ecosistema, superado solo por Indonesia, Brasil y Australia.

Según expertos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) de la UNAM, estos "bosques de agua" no son solo paisajes costeros, sino una infraestructura crítica para la seguridad nacional.