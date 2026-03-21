Pronóstico del clima en México hoy: ¿Dónde habrá lluvias fuertes y onda de calor?

El clima en México presentará un marcado contraste este sábado, 21 de marzo, debido a la interacción de canales de baja presión y una circulación ciclónica que traerán lluvias y un calor extremo.

El centro, sur y la Península de Yucatán deberán preparar el paraguas por posibles chubascos, y los estados como Sonora, Sinaloa y Chihuahua tendrán que sacar el bloqueador de la bolsa para protegerse del calor.

¿En qué estados lloverá mañana?

La combinación de humedad de ambos océanos con canales de baja presión y una vaguada en altura generará el ambiente perfecto para tormentas eléctricas, especialmente en el sur y sureste del país.



Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Guerrero y Oaxaca.

Guerrero y Oaxaca. Intervalos de chubascos: Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas. Lluvias aisladas: Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Estados afectados por la Onda de Calor

Mientras el sur se prepara para las tormentas, el norte y noroeste de México enfrentan una peligrosa onda de calor provocada por una circulación anticiclónica.

Este sistema de alta presión generará un ambiente seco y estable, disparando las temperaturas hasta los 45 grados.



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora (noroeste), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte).

Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora (noroeste), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila (norte), Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero (noroeste), Oaxaca y Chiapas.

Coahuila (norte), Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero (noroeste), Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Oaxaca.

Hoy continuará la #OndaDeCalor en 6 estados de la República Mexicana; y concluyó en otras 4 entidades ⬇️ pic.twitter.com/APdwP6FwGl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 20, 2026

Ante este panorama de contraste climatico, las autoridades de Protección Civil recomiendan a la población en el sur y occidente del país mantenerse alerta por posibles inundaciones y descargas eléctricas.