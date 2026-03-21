¿No había iniciado la primavera? El frío se apoderará de la CDMX y se desatarán heladas en esta alcaldía

Aunque la primavera ya comenzó, el frío no quiere soltar a la Ciudad de México (CDMX). Cuando muchos esperarían guardar la chamarra y pensar en mañanas más templadas, el pronóstico dice otra cosa: habrá zonas de la capital donde el termómetro bajará tanto que se registrarán heladas.

En lugar de amaneceres más suaves, varias alcaldías tendrán temperaturas bajas durante las primeras horas de este 22 de marzo, y en una de ellas el ambiente será todavía más severo.

Mientras el calendario empuja hacia días más soleados, el frío en CDMX hoy se aferra a quedarse y obliga a no bajar la guardia, sobre todo durante la madrugada.

La alcaldía donde el frío pegará más fuerte en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta naranja en Tlalpan, donde se esperan temperaturas de 1 a 3 grados y posibles heladas entre la 1:00 y las 8:00 de la mañana de este domingo.

Ese es el punto donde el frío se sentirá con más fuerza en la CDMX. No se trata solo de sacar una chamarra más gruesa: en estas condiciones, el amanecer puede ser especialmente pesado para niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias.

Por eso, el llamado de las autoridades es a tomar precauciones desde esta noche y no confiarse solo porque ya arrancó una nueva estación.

Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 22/03/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.



Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 22/03/2026, en las demarcaciones:… pic.twitter.com/o6GQO58qqs — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 21, 2026

En estas otras alcaldías habrá bajas temperaturas este 22 de marzo 2026

Además de Tlalpan, también se activó alerta amarilla en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, donde se prevén temperaturas de cuatro a seis grados en el mismo horario.

Aunque en estas demarcaciones el descenso no será tan extremo como en Tlalpan, el ambiente seguirá siendo lo suficientemente frío como para alterar la rutina de muchas personas, sobre todo de quienes salen temprano a trabajar, estudiar o hacer actividades al aire libre.

En una ciudad tan grande como la CDMX, estos cambios se sienten distinto según el punto donde te ubiques.

¿Por qué hace frío si ya inició la primavera?

En estos días, el país todavía resiente los efectos del frente frío 41, que ingresó recientemente a México y provocó un descenso en las temperaturas, lluvias y heladas en varias regiones.

Este sistema, junto con la masa de aire frío que lo impulsa, sigue afectando al centro del país, incluida la Ciudad de México, donde las madrugadas continúan siendo frías pese al cambio de estación.

A eso se suma que durante la noche y el amanecer se pierde el calor acumulado, lo que hace que el termómetro baje aún más, especialmente en zonas altas de la capital.

En los gráficos puedes consultar las condiciones del tiempo que se prevén para hoy y los siguientes 3 días en la #CDMX y el #EdoMéx pic.twitter.com/1rct17UeRI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 21, 2026

Así te puedes cuidar del frío y las heladas en CDMX

Ante estas condiciones, Protección Civil pidió a la población abrigarse bien y cubrir nariz y boca, además de evitar cambios bruscos de temperatura.

También recomendó proteger a mascotas del frío, mantener una ventilación adecuada si se usan calentadores o chimeneas, hidratar la piel con crema y consumir agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

En el caso de personas más vulnerables, como menores de edad, adultos mayores y embarazadas, el llamado es a prestar todavía más atención, ya que las bajas temperaturas pueden afectar con mayor rapidez su salud.