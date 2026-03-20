¡El clima se parte en dos! Calor extremo y lluvias fuertes azotarán a México

¿Qué pasa en con clima? México se enfrenta a un escenario meteorológico de contrastes radicales para las próximas horas. Una p otente circulación anticiclónica mantiene bajo fuego al noreste del país con temperaturas sofocantes, y al mismo tiempo canales de baja presión y una vaguada desatarán fuertes lluvias en el centro y sur.

Circulación anticiclónica desata altas temperaturas en estos estados

El dominio de una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrá un ambiente sumamente caluroso en los estados del noreste y occidente del territorio nacional.



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa.

: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero (noroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas.

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero (noroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En nuestros mapas diarios de #Temperatura puedes revisar el comportamiento de las temperaturas máximas que se reportan en #México. Se encuentran disponibles en https://t.co/w7KUYjL6dS pic.twitter.com/8I8wdl4toL — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 19, 2026

Pronóstico de temperaturas mínimas para mañana 20 de marzo de 2026

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Oaxaca.

Pronóstico de lluvias para mañana 20 de marzo de 2026

Mientras que canales de baja presión, una vaguada en altura y el ingreso de humedad, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro, sur y sureste del país, con lluvias puntuales fuertes en estas regiones:



Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

: Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos : Estado de México, Veracruz y Tabasco.

: Estado de México, Veracruz y Tabasco. Lluvias aisladas: Michoacán, Ciudad de México (sur), Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Cómo será el clima en la CDMX?

El día comenzará con un cielo nublado, hacia la tarde, se espera una transición a ambiente templado con cielo nublado, lo que detonará chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en territorio mexiquense, además de lluvias aisladas en el sur de la Ciudad de México.

Visita https://t.co/ornurShKJe para conocer las condiciones del tiempo que habrá esta noche y los siguientes días en el #ValleDeMéxico. En la imagen, te compartimos las condiciones de cielo #Temperatura que se prevén para mañana en cada una de las alcaldías de la #CDMX pic.twitter.com/Uk2mww1jPW — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 20, 2026

Estas condiciones vendrán acompañadas de fuertes vientos, mientras los termómetros en la capital oscilarán entre una mínima de 6 a 8 °C y una máxima de hasta 25 °C.

