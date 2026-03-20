¡El clima se parte en dos! Calor extremo y lluvias fuertes azotarán a México
¡Prepárate con paraguas y gorra! Mientras el calor extremo golpea al noroeste, el centro y sur esperan lluvias fuertes y granizo. Así el clima en México.
¿Qué pasa en con clima? México se enfrenta a un escenario meteorológico de contrastes radicales para las próximas horas. Una potente circulación anticiclónica mantiene bajo fuego al noreste del país con temperaturas sofocantes, y al mismo tiempo canales de baja presión y una vaguada desatarán fuertes lluvias en el centro y sur.
Circulación anticiclónica desata altas temperaturas en estos estados
El dominio de una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrá un ambiente sumamente caluroso en los estados del noreste y occidente del territorio nacional.
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa.
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero (noroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
En nuestros mapas diarios de #Temperatura puedes revisar el comportamiento de las temperaturas máximas que se reportan en #México. Se encuentran disponibles en https://t.co/w7KUYjL6dS pic.twitter.com/8I8wdl4toL— CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 19, 2026
Pronóstico de temperaturas mínimas para mañana 20 de marzo de 2026
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Oaxaca.
Pronóstico de lluvias para mañana 20 de marzo de 2026
Mientras que canales de baja presión, una vaguada en altura y el ingreso de humedad, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro, sur y sureste del país, con lluvias puntuales fuertes en estas regiones:
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- Intervalos de chubascos: Estado de México, Veracruz y Tabasco.
- Lluvias aisladas: Michoacán, Ciudad de México (sur), Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Se pronostican #Lluvias fuertes para esta noche en zonas de #Tabasco y #Chiapas. Mañana prevalecerá la #OndaDeCalor en regiones de #Sonora, #Chihuahua, #Durango, #Sinaloa, #Jalisco y #Guerrero. Toda la información en https://t.co/uTcbhzvNSm pic.twitter.com/xt1l4OENdJ— CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 20, 2026
¿Cómo será el clima en la CDMX?
El día comenzará con un cielo nublado, hacia la tarde, se espera una transición a ambiente templado con cielo nublado, lo que detonará chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en territorio mexiquense, además de lluvias aisladas en el sur de la Ciudad de México.
Visita https://t.co/ornurShKJe para conocer las condiciones del tiempo que habrá esta noche y los siguientes días en el #ValleDeMéxico. En la imagen, te compartimos las condiciones de cielo #Temperatura que se prevén para mañana en cada una de las alcaldías de la #CDMX pic.twitter.com/Uk2mww1jPW— CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 20, 2026
Estas condiciones vendrán acompañadas de fuertes vientos, mientras los termómetros en la capital oscilarán entre una mínima de 6 a 8 °C y una máxima de hasta 25 °C.