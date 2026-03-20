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¡El clima se parte en dos! Calor extremo y lluvias fuertes azotarán a México

¡Prepárate con paraguas y gorra! Mientras el calor extremo golpea al noroeste, el centro y sur esperan lluvias fuertes y granizo. Así el clima en México.

Clima hoy 20 de marzo 2026; Calor extremo y lluvias fuertes azotarán a México
Clima hoy 20 de marzo 2026; Calor extremo y lluvias fuertes azotarán a México|Azteca Noticias

Escrito por: Alejandra Gómez

¿Qué pasa en con clima? México se enfrenta a un escenario meteorológico de contrastes radicales para las próximas horas. Una potente circulación anticiclónica mantiene bajo fuego al noreste del país con temperaturas sofocantes, y al mismo tiempo canales de baja presión y una vaguada desatarán fuertes lluvias en el centro y sur.

Circulación anticiclónica desata altas temperaturas en estos estados

El dominio de una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrá un ambiente sumamente caluroso en los estados del noreste y occidente del territorio nacional.

  • Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa.
  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero (noroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas.
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para mañana 20 de marzo de 2026

  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Oaxaca.

Pronóstico de lluvias para mañana 20 de marzo de 2026

Mientras que canales de baja presión, una vaguada en altura y el ingreso de humedad, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro, sur y sureste del país, con lluvias puntuales fuertes en estas regiones:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
  • Intervalos de chubascos: Estado de México, Veracruz y Tabasco.
  • Lluvias aisladas: Michoacán, Ciudad de México (sur), Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Cómo será el clima en la CDMX?

El día comenzará con un cielo nublado, hacia la tarde, se espera una transición a ambiente templado con cielo nublado, lo que detonará chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en territorio mexiquense, además de lluvias aisladas en el sur de la Ciudad de México.

Estas condiciones vendrán acompañadas de fuertes vientos, mientras los termómetros en la capital oscilarán entre una mínima de 6 a 8 °C y una máxima de hasta 25 °C.

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