Tormenta tropical “Otis” provocará mal clima en México el 24 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy martes 24 de octubre de 2023, en donde se pronostican fuertes lluvias, descargas eléctricas y posible caída de granizo en gran parte del territorio, ¿se salvarán algunos estados?

De acuerdo al pronóstico del clima, para este martes se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

¿En qué estados se esperan lluvias este 24 de octubre?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) establece que para este martes 24 de octubre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio, ¿dónde más se esperan las precipitaciones?



Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) : Guerrero.

: Guerrero. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Oaxaca y Chiapas.

: Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Veracruz y Quintana Roo.

Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Veracruz y Quintana Roo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Durango (occidente), Estado de México, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Coahuila, Durango (occidente), Estado de México, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatán. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Zacatecas, Nayarit, Jalisco y Colima.

⛈️ Se pronostican #Lluvias intensas para #Sinaloa y muy fuertes para regiones de otras cinco entidades de #México.



Más información en ⬇️https://t.co/fNK1IyrXat pic.twitter.com/zvEQ80PmXQ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 24, 2023

Estados con altas temperaturas en México este 24 de octubre

Pese a la presencia de fuertes lluvias, el pronóstico de clima en México para hoy 24 de octubre indica que habrá altas temperaturas en gran parte de la República Mexicana, ¿cuáles serán los estados afectados?



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex hoy 24 de octubre?

Para la Ciudad de México y el Estado de México se pronostica cielo medio nublado, ambiente fresco a templado en la región y posibles bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. En la tarde, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en ambas entidades, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.



Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 12 a 14 °C.

¿Cómo será el clima en Guadalajara?

¡Atención en Guadalajara! Se espera un cielo medio nublado por la mañana; sin embargo, habrá un ambiente fresco por la tarde en la región y frío en zonas altas. Así como viento de componente oeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región.