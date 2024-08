¡No te quedes sin chamba! Así puedes usar ChatGPT para buscar trabajo

Si estás en busca de empleo y no sabes por dónde empezar, ya sea porque tu CV no te convence, no encuentras las vacantes ideales o las entrevistas son tu punto débil, te tenemos buenas noticias, ahora puedes usar ChatGPT para buscar trabajo. ¡Toma nota!

ChatGPT es una Inteligencia Artificial (IA) desarrollada por la empresa OpenAI para ejecutar acciones a través de lenguaje textual, por ejemplo, responder preguntas, explicar un tema y proporcionar información de prácticamente cualquier tema que se le indique.

En este caso, esta IA es capaz de ayudarnos a encontrar empleo a través de diversas formas, pues con esta herramienta podemos generar un CV optimizado para la vacante que deseamos, encontrar puestos de trabajo que no sabíamos que existían, mejorar nuestro perfil profesional y hasta entrenar para las entrevistas de trabajo más difíciles.

Arma tu CV con ChatGPT

Lo primero en lo que te puede ayudar ChatGPT para buscar trabajo es armar tu curriculum vitae. Para ello puedes ingresar tus habilidades, experiencia profesional y otros datos, y luego ordenarle a la IA que genere un CV con esta información.

Por otro lado, si ya cuentas con un CV, pero quieres optimizarlo, pídele a la IA que lo ajuste de acuerdo con cada oferta laboral a la que quieras aplicar. Para ello, puedes darle una instrucción que diga lo siguiente: “Con los datos de mi curriculum y la descripción de esta oferta laboral, optimiza mi CV para aplicar a este empleo”.

Deja que ChatGPT identifique oportunidades de trabajo para ti

Si te encuentras en una situación en la que no sabes para qué puesto puedes aplicar según tus habilidades, ordénale a ChatGPT que te ayude a identificar los puestos de trabajo u oportunidades laborales que mejor se adapten a ti.

Por ejemplo, puedes preguntarle “¿qué empresas están contratando a un auxiliar de máquinas navales?”, o bien, puedes solicitarle que genere un listado de puestos activos en tu área de interés. Lo mejor de la IA es que puedes ser tan específico como desees, ya sea indicarle una región o país en concreto o un rubro preciso.

Mejora tu perfil profesional en línea

Actualmente, en la era de las redes sociales ya existen plataformas para profesionistas, como LinkedIn, a través de las cuales es posible encontrar trabajo y conectar con otras personas para crear relaciones profesionales que nos ayuden encontrar el éxito en nuestras carreras.

En este sentido, ChatGPT nos puede ayudar a mejorar nuestros perfiles profesionales en este tipo de plataformas, por ejemplo, puede darnos consejos o recomendaciones para optimizar nuestra biografía con habilidades, experiencias profesionales e información ordenada de tal forma que haga atractivo nuestro perfil para quienes lo visitan.

Prepara tu entrevista y resuelve tus dudas

Por último, es normal que nos sintamos nerviosos ante alguna entrevista de trabajo, sin embargo, la Inteligencia Artificial está también para ayudarnos a entrenar para cuando llegue el momento.

Por ejemplo, podemos solicitarle a ChatGPT que nos dé consejos de cómo presentarnos en una entrevista o cómo responder ante preguntas difíciles. De igual forma, podemos solicitarle a la IA que nos haga un simulacro con preguntas como si estuviéramos en una entrevista de trabajo real para el puesto que estamos aplicando.

Recuerda que la Inteligencia Artificial llegó para quedarse y entre más la aprendamos a usar, mayores beneficios tendremos para diferentes aspectos de nuestra vida diaria, ya sea laboral, social, recreativo, entre otras.