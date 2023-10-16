Así puedes usar Google Maps para ver la ubicación de una persona en tiempo real

Actualmente distintas plataformas permiten activar la ubicación en tiempo real, por lo que las y los usuarios pueden utilizarla y compartirla con las demás personas, pero ¿Cómo puedo activar esta herramienta desde Google Maps?

En los últimos años, la ubicación en tiempo real se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas en México y el mundo, pues es una forma de mantenernos comunicados con nuestros familiares y amigos, además de ser utilizada como una forma de mantenerse seguras y seguros.

¿Cómo ver la ubicación en tiempo real en Google Maps?

Para poder compartir tu ubicación en tiempo real desde Google Maps, lo primero que debes hacer es contar con una cuenta en la plataforma y tener la aplicación descargada en tu celular, posteriormente debes seguir estos pasos. Te recordamos que solo podrás ver la ubicación de otra persona si esta la comparte contigo.

Toca el ícono de tu perfil.

Selecciona la opción “ compartir ubicación ”.

”. Elige con quien compartirás tu ubicación en tiempo real (puedes compartirla con un usuario o generar un enlace para que cualquier persona pueda verlo).

Al momento de compartir tu ubicación en tiempo real, Google Maps te da la opción de hacerlo por un cierto periodo de tiempo, como una o más horas, o hasta que tú decidas detenerla de forma manual.

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¿Cómo dejar de compartir la ubicación en tiempo real en Google Maps?

¡Toma nota! Para poder desactivar tu ubicación en tiempo real es muy sencillo, lo único que hay que hacer es dirigirte nuevamente a Google Maps y seguir estos sencillos pasos:

Presiona tu foto de perfil o tus iniciales.

Compartir ubicación.

Presiona el perfil de la persona con la que ya no desees compartir tu ubicación y da clic en “detener”.

new from #GoogleIO: preview your whole journey before you go with Immersive View for routes (🧵) pic.twitter.com/1lRp1HvgKl — Google Maps (@googlemaps) May 10, 2023

¿Cómo encontrar mi ubicación en Google Maps?

Cuando se trata de dar direcciones precisas puede ser complicado pues en ocasiones las y los mexicanos nos dejamos llevar por los atajos, y al momento de dar una instrucción precisa, podemos fallas por lo que es importante conocer los nombre de ciertas calles, pero ¿Cómo puedo encontrar mi ubicación en Google?

Lo único que hay que hacer es dirigirnos al punto azul en Google Maps, y automáticamente te mostrará la dirección en la que te encuentras.