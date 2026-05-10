¡A llenar el tanque! Así queda el precio de la gasolina en México para este domingo

¡No te quedes sin combustible! El litro de gasolina registró cambios importantes para este 10 de mayo 2026 en distintas zonas de México; este es el nuevo precio para la Magna, Premium y Diésel.

El costo de combustible pueden variar dependiendo de la zona y el establecimiento en la que acudas a cargar gasolina.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.67 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.41 pesos.

Diésel por litro: 27.73 pesos.

Precio del gas natural para este 10 de mayo 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 10 de mayo 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.79 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.65 pesos.

Diésel por litro: 27.22 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 10 de mayo 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.66 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.96 pesos.

Diésel por litro: 27.23 pesos.

Precio de gasolina en Guadalajara para este 2026

El precio de la gasolina en Guadalajara registró cambios importantes para el segundo domingo de mayo 2026.



Gasolina Regular precio por litro: 23.98 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.23 pesos.

Diésel por litro: 28.10 pesos.

Precio del litro de gasolina en Nuevo León HOY

Gasolina Regular precio por litro: 24.00 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.46 pesos.

Diésel por litro: 27.58 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en Coahuila de Zaraagoza HOY?

Gasolina Regular precio por litro: 23.61 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.17 pesos.

Diésel por litro: 26.92 pesos.

Precio de gasolina en San Luis Potosí HOY 10 de mayo 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.90 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.71 pesos.

Diésel por litro: 27.67 pesos.

¿A cuánto sale llenar el tanque en México?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $1,060 pesos por 45 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,030 pesos por 45 litros.

Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,520.35 pesos por gasolina magna y $1,683.50 por gasolina Premium.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Hidalgo , es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.28 pesos por litro , seguido de la Ciudad de México en 23.39 pesos.