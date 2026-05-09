Malas noticias en el precio de la gasolina este sábado 9 de mayo; así quedó

México no es ajeno a la crisis energética global: este sábado, el precio de la gasolina continúa afectado por el conflicto en Medio Oriente. Expertos señalan que, aunque las negociaciones entre EU e Irán prosperen, el restablecimiento de las rutas marítimas será lento, asegurando que los precios elevados persistan por varias semanas más.

¿Cuál es el precio de la gasolina en la CDMX y el Edomex?

En el Valle de México, la diferencia de centavos sigue impactando en el bolsillo de los conductores. En la CDMX, la Magna promedia los $23.80 y la Premium $28.64, pero si cruzas al Estado de México, puedes encontrar la Magna en $23.67.

La mayor ventaja está en la Premium, que en suelo mexiquense cuesta $27.96, casi 70 centavos menos que en las alcaldías capitalinas.

Precio de la gasolina en Monterrey y Guadalajara

Si te toca cargar en el norte o en Jalisco, prepara la cartera. Nuevo León registra hoy el precio de la Magna en $24.01, mientras que su Premium ya se vende en $29.46.

En Jalisco la gasolina supera el costo de la "verde" rozando los $23.98 pero la "roja" es más económica con $28.64.

Ambas ciudades resienten la alta demanda de la temporada.

Gasolina más barata en México HOY

Como ya es costumbre, los estados fronterizos tienen los mejores números. Tamaulipas se mantiene con la gasolina más barata de todo México, ofreciendo la Magna en apenas $21.90 y la Premium $25.58. Por su parte, en Chihuahua el precio se queda en $22.31 y $25.66, sin fluctuaciones a comparación del día de ayer.

Gas natural: La opción que no sube

Para quienes buscan una alternativa real al encarecimiento, el gas natural se mantiene como el aliado del bolsillo. Con un precio promedio de $12.60 y un mínimo de $10.99, sigue costando prácticamente la mitad que un litro de gasolina convencional.

¿Cómo cuidar la gasolina de tu auto?

Para optimizar el consumo de combustible y proteger la economía de tu bolsillo, el mantenimiento preventivo es la clave principal. Asegurarte de que los neumáticos tengan la presión correcta —según las especificaciones del fabricante— reduce la resistencia al rodamiento, lo que permite que el motor trabaje con menos esfuerzo.

Asimismo, realizar cambios de aceite y filtros de aire de manera puntual garantiza una combustión eficiente; un motor con filtros obstruidos o bujías desgastadas puede consumir significativamente más energía para mantener el mismo rendimiento en trayectos cotidianos.

Por otro lado, tus hábitos de manejo juegan un papel determinante en la autonomía del tanque. Evitar aceleraciones bruscas y mantener una velocidad constante ayuda a que el sistema de inyección de combustible opere de forma equilibrada.

También es recomendable limitar el uso del aire acondicionado a altas velocidades y evitar cargar peso innecesario en la cajuela, ya que cada kilogramo extra exige un mayor esfuerzo del vehículo. Planificar tus rutas para evitar embotellamientos y apagar el motor en paradas prolongadas son acciones sencillas que, a largo plazo, marcan una diferencia notable en el rendimiento por kilómetro.

