Coparmex y México Evalúa exponen impacto por fin anticipado de clases de la SEP

La decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de concluir de manera anticipada el ciclo escolar 2025-2026 ha desatado una ola de críticas por parte de organizaciones civiles y el sector patronal. La medida, justificada oficialmente por las intensas olas de calor y la logística de la Copa Mundial de la FIFA 2026, reducirá el tiempo efectivo de aprendizaje para 23.4 millones de estudiantes en el país, profundizando una crisis educativa que México no ha logrado revertir.

De acuerdo con el organismo México Evalúa, esta determinación refleja una preocupante falta de prioridad institucional hacia el bienestar de niñas, niños y adolescentes. En lugar de discutir cómo fortalecer la calidad educativa, las autoridades han optado por reducir el tiempo en las aulas.

Educación en #México: reprobada y con vacaciones anticipadas



La @SEP_mx anunció que el ciclo escolar terminará antes de lo previsto, pero los datos de la prueba PISA revelan una realidad alarmante: México está muy por debajo del promedio de la OCDE. Solo el 53% de los… pic.twitter.com/HzGgEe3i3B — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 8, 2026

La organización destaca que millones de familias trabajadoras deberán resolver de manera improvisada el cuidado de sus hijos durante seis semanas adicionales fuera de las aulas. Esto representa un reto crítico en un país donde la gran mayoría de los hogares depende de jornadas laborales extensas y carece de redes de apoyo o recursos para costear cuidados adicionales. "Es fundamental generar las condiciones para un sistema educativo que esté a la altura de lo que el país necesita y que permita sentar las bases de un desarrollo inclusivo”, puntualizó el organismo.

Coparmex: Reducir el ciclo escolar profundiza el rezago y genera incertidumbre

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se sumó al rechazo de esta medida, calificándola como una decisión "improvisada" que carece de visión de largo plazo. El sector patronal advierte que México ya se ubica entre los últimos lugares de la OCDE en aprendizaje tras la pandemia, y que disminuir el tiempo de enseñanza es una señal equivocada para un sistema que requiere fortalecerse.

📚 Desde COPARMEX consideramos que la cancelación anticipada del ciclo escolar y la reducción de semanas efectivas de clase profundizan el rezago educativo y generan incertidumbre para las familias, escuelas y centros de trabajo.



⚖️ La modificación del calendario escolar debe… pic.twitter.com/Mo3FzNuv0M — Coparmex Nacional (@Coparmex) May 8, 2026

A través de un comunicado, la Coparmex resaltó tres puntos críticos sobre el impacto de esta cancelación:



Impacto en la Productividad: Miles de madres y padres trabajadores deberán reorganizar horarios y resolver esquemas de cuidado no previstos. Esto recae especialmente en las mujeres trabajadoras; según datos del IMCO, en 2025 cerca de 17.7 millones de mujeres combinaron labores de cuidado con empleo

Miles de madres y padres trabajadores deberán reorganizar horarios y resolver esquemas de cuidado no previstos. Esto recae especialmente en las mujeres trabajadoras; según datos del IMCO, en 2025 cerca de combinaron labores de cuidado Falta de Criterios Técnicos: El sector empresarial sostiene que, aunque se debe proteger la salud ante el clima extremo, la solución no debe ser el cierre total, sino implementar medidas diferenciadas por región, como clases híbridas o ajustes de horarios.

El sector empresarial sostiene que, aunque se debe proteger la salud ante el clima extremo, la solución no debe ser el cierre total, sino implementar medidas diferenciadas por región, como clases híbridas o ajustes de horarios. Incertidumbre Jurídica: Señalan que la SEP debe actuar con claridad normativa, ya que anuncios administrativos sin precisión técnica generan caos en la organización laboral y productiva del país.

Para la Coparmex, reducir semanas efectivas de clase solo profundiza un rezago educativo que ya afecta al 19.4% de la población, según datos del INEGI, manteniendo una tendencia creciente desde 2016.