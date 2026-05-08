Precio del dólar baja: así cierran el peso mexicano y la Bolsa de Valores este viernes

¡Atención, inversionistas! Los mercados financieros se vieron afectados de manera ligera tras la publicación de los datos laborales en Estados Unidos, lo que permitió un cierre relativamente positivo en los principales indicadores. En cuanto al dólar, el peso mexicano tuvo una jornada estable hoy viernes 8 de mayo.

A continuación, te compartimos el tipo de cambio en México y cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

¿A cuánto está el dólar en México en mayo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 7 de mayo de 2026, en $16.10 pesos la compra y en $17.89 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

De acuerdo a datos del Banco de México, el tipo de cambio finalizó este viernes en 17.1934 pesos por dólar, marcando el cierre de la jornada en el mercado cambiario.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $17.18 pesos la compra; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Así cerró la Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street viernes 8 de mayo

El principal índice accionario de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró en 69,855.58 puntos, lo que significa una pérdida del 0.23 % o 163.87 puntos.

En cuanto a Wall Street, los mercados financieros cerraron la jornada con avances, apoyado por sólidos resultados corporativos y un reporte de empleo en Estados Unidos mejor a lo esperado, lo que ayudó a reducir las preocupaciones a pesar de la inflación.

Nasdaq y el S&P 500 alcanzaron nuevos máximos, mientras que el Dow Jones mostró un desempeño más estable, en una sesión marcada por el optimismo en las utilidades.



Nasdaq Composite avanzó un 1.6 %, en 26,247 puntos

avanzó un 1.6 %, en 26,247 puntos S&P 500 ganó un 0.8 %, en 7,398 unidades

ganó un 0.8 %, en 7,398 unidades Promedio industrial Dow Jones avanzó un 0.02 %, y finalizó en 49,609 puntos.

Precio del petróleo hoy viernes 8 de mayo

El precio del petróleo registró un fuerte impulso este viernes, con el crudo Brent superando los 100 dólares por barril, impulsado por el aumento de las tensiones en Medio Oriente y la incertidumbre sobre el suministro global.

El diferencial entre el crudo WTI y el Brent se ubicó este viernes en menos 9.29 dólares por barril, una brecha que en marzo 2026 llegó a ampliarse hasta -20.69 dólares, ante el temor de que Estados Unidos pudiera frenar sus exportaciones de petróleo.



Con información de Reuters...