Comparecencia del secretario de Hacienda y huachicol fiscal enciende debate en la Cámara de Diputados

El diputado Daniel Asaf Manjarrez y Jorge Amílcar Olán, operador financiero de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, se esconden, pero es imposible ocultar el tamaño de los delitos del clan. Uno de ellos, el huachicol fiscal.

En la comparecencia de Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, el huachicol fiscal y su red de políticos que lo encubren fue la gota que encendió el debate en la Cámara de Diputados. De entrada, el PAN acusó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de ocultar desde 2024 los informes del robo de combustible.

El tema incomodó a Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, quien acompañó al secretario de Hacienda, pero salió del recinto legislativo de San Lázaro.

Las cifras de Hacienda señalan que, en 10 meses, evitaron la evasión de 4 mil 600 millones de pesos por huachicol. Hay funcionarios con procesos, pero no hablan de los peces gordos. Fueron cuestionados los negocios millonarios de Amílcar Olán, hechos al amparo del poder.