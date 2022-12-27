Concierto de Los Ángeles Azules: ¿Cuándo y a qué hora será?

Una de las bandas favoritas de los mexicanos, Los Ángeles Azules participará en la tradicional despedida de año en la Ciudad de México. En el marco del Año Nuevo 2023, la agrupación nacida en la alcaldía Iztapalapa dará un concierto en la capital, pero, ¿cuándo será?

Fue a finales de noviembre cuando la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que Los Ángeles Azules daría un concierto en la capital con motivo de despedir el año 2022.

¿Cuándo y a qué hora será el concierto de Los Ángeles Azules?

Para recibir el Año Nuevo 2023 de la mejor manera, bailando y cantando, la agrupación mexicana se presentará en concierto, tras cancelar su presentación el año pasado a causa del aumento de casos por Covid-19.

Cabe recordar que el pasado año 2019, Los Ángeles Azules se presentaron en lo que era la Glorieta de la Palma, ahora llamada Glorieta del Ahuehuete. Otro de los grupos que dio un concierto fue Sonora Dinamita.

La cita será el próximo sábado 31 de diciembre en punto de las 21:30 horas en el Ángel de la Independencia y el acceso será gratuito. Como grupo invitado se encontrará "Elidian".

¡Recibe el año nuevo bailando con @angelesazulesmx!



Ven y muestra tus mejores pasos este 31 de diciembre en el Ángel de la Independencia.



21:30 horas#AccesoGratuito#LaCiudadQueLoTieneTodo@GobCDMX@claudiashein pic.twitter.com/mAmu8B2FB4 — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) December 27, 2022

Los Ángeles Azules, con más de 40 años de trayectoria, fueron ganadores al Premio Lo Nuestro en la categoría "Canción cumbia del año Regional Mexicano". Los conocidos por temas como "El listón de tu pelo", "Cómo te voy a olvidar" y "20 rosas", han colaborado con grandes artistas tales como Miguel Bosé, Carlos Vives, Carla Morrison, Belinda, Ximena Sariñana y recientemente con David Bisbal.

Por su parte, la cuenta oficial de Los Ángeles Azules escribió algunas palabras con el motivo del anuncio de su concierto para el 31 de diciembre: "Nos vemos para cerrar y empezar el año con #cumbia".

Verbena CDMX: ¿Cuándo termina?

Cabe destacar que fue el pasado sábado 17 de diciembre cuando comenzó la Verbena Navideña en el Zócalo capitalino en donde las personas podrán disfrutar de conciertos, villancicos, pastorelas, bailes, feria con juegos mecánicos y funciones de cine. La Verbena Navideña terminará el 30 de diciembre.