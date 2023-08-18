Concluye segundo foro del Frente Amplio en Durango

Una aspirante del PRI y dos del PAN. Los tres se dieron cita en el estado de Durango para participar en el Segundo Foro del Frente Amplio donde hablaron de lo que consideran uno de los más grandes problemas en México: el combate a la inseguridad.

El tema de los cinco jóvenes asesinados en Lagos de Moreno, unió a los contendientes que se pronunciaron por un cambio de estrategia.

"Les planteo a mis compañeros dirigentes que exijamos en este momento ahorita un cambio de timón en la política de seguridad en el país, porque si a cifras nos vamos de aquí al 2024 a octubre del 2024 más de 25 mil personas estarán muertas. El país todo está atrapado en la sucesión adelantada, 5 jóvenes fantasmas nos exigen desde Lagos de Moreno que levantemos la voz y demandemos justicia", sostuvo la representante del PRI, Beatriz Paredes Rangel.

Corrupción e inseguridad, los temas tratados en el foro

Por su parte, Xóchitl Gálvez dijo tener capacidad para hacerle frente a la delincuencia.

"Firmeza, firmeza para aplicar la ley. Tenemos que regresarle la paz y la tranquilidad a los mexicanos y lo he dicho muy claramente: tengo los ovarios para combatir a los delincuentes", comentó la senadora del PAN.

Mientras que Santiago Creel propuso entrarle a fondo al asunto y discutirlo más allá de nuestras fronteras.

"Yo lo que planteo es convocar a una conferencia continental, porque el crimen organizado está criminalizando a todos nuestros países", dijo al aspirante blanquiazul.

El otro tema que se tocó en este debate fue el de la corrupción.

Aquí de nuevo la propuesta de pesos fue la de Beatriz Paredes.

"Voy a proponer una reforma para que el fiscal general sea propuesto por la sociedad civil, por los colegios de abogados y por las instituciones académicas de derecho", comentó la tricolor.

El próximo foro organizado por el Frente Amplio por México será el próximo 19 de agosto en Monterrey, Nuevo Léon.