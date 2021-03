VIDEO: Conductor descubre a niñas que se intentaron llevar espejo de auto

El video de unas niñas intentando llevarse el espejo de un auto estacionado en México y la reacción del conductor se hicieron viral de manera inmediata en TikTok, ya que tiene más de 2 millones de “Me Gusta”.

En el video se observa que dos niñas están al lado de un espejo de un vehículo y mientras se ríen intentan quitarlo; tras varios intentos se ríen porque no lo logran.

El conductor que se encontraba grabándolas, al ver que ambas estaban intentando quitar el espejo, bajó el vidrio y les dijo: “ahí les encargo”; las menores, al ver al joven, se quitaron del lugar.

El autor del clip, Ángel Lechuga, contó en otro video que fue a la tienda con un amigo y le dijo que lo esperaría en el coche, mientras hacía las compras.

Contó que antes de que empezara a grabar a las niñas, estas se encontraban tomándose fotos sobre el cofre y por eso él decidió sacar su celular para captar el momento, pero después contó que ambas se bajaron y se fueron hacia el retrovisor, en donde intentaron quitarlo.

“Se bajan y se van caminando, llegaron hasta donde está el retrovisor, vi que lo querían quebrar”, comentó.

“Dije: ‘ah, no, pues están jugando, son niñas’, pero después vi que lo querían quebrar y dije: ‘ah, lo están haciendo con malicia’, y como yo traía el teléfono en la mano dije: ‘las voy a grabar’, porque en lugar de darme coraje, me dio risa por las caras que hacían. Aparte yo sabía que no iban a poder arrancarlo, cuando más concentradas estaban bajé el vidrio y como no quería ofenderlas ni ser grosero, sólo les dije: ‘ahí les encargo’”, contó.

El conductor agregó que, tras decirles eso, las menores se fueron caminando y ya no regresaron mientras que él se quedó en el interior del auto riéndose por la cara de sorpresa que pusieron cuando vieron que el vehículo no estaba solo.

El video generó múltiples comentarios, desde quienes aseguraron que las niñas sólo querían jugar y otros que lamentaron la falta de educación en las menores, incluso hubo quienes recomendaron haberlas agredido.

