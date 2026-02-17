¿Therian auténtico o performance? Japonés se convierte en hombre perro con carísimo disfraz

Toco, como se identifica en su canal de YouTube, es un japonés anónimo, que hace un par de años cumplió su sueño infantil: convertirse en perro Collie, y para lograrlo, no le importó gastarse 15 mil dólares (cerca de 300 mil pesos) en un disfraz hiperrealista de hombre perro: ¿arte, fantasía o antecesor de los Therian?

En su canal de YouTube denominado "Quiero ser un animal" supera 3 millones de visualizaciones, con videos en los que se le puede observar dando paseos, efectuando juegos y hasta revolcándose en pasto como un auténtico perro.

¿Abuelito de los Therian? Toco, el "hombre perro" de Japón

Toco contrató a Zeppet, empresa japonesa de disfraces, que pasó semanas estudiando anatomía canina para replicar tanto el pelaje, como las patas y hasta sus movimientos.

El traje simula un Collie real, le permite caminar a cuatro patas, puede comer croquetas y hasta usa collar: “Mi nombre es Toco, quería ser un animal y me hice collie. ¡Este canal te trae videos del collie más inusual de todos! Esta vez, finalmente puedo cumplir un sueño que tenía desde que era un niño: ¡convertirme en un perro y salir a caminar!”, señala en sus videos virales, en donde se le observa mientras pasea por calles de Japón, confundiendo a transeúntes y a los mismos perros.

Hombre perro de Japón: ¿relación con la tendencia Therian?

Cabe señalar que el Therian (o Therians), subcultura global en TikTok e Instagram, creen tener identidad espiritual/animal (no fursuits fetichistas).

Y precisamente es donde Toco podría encajar, ya que vive como perro, pero rechaza humanidad. Con millones de views, su historia amplifica el debate entre las diferencias entre Therian vs furry, con críticas por "extremo" pero apoyo por libertad personal.

Los videos de Toco generan reacciones mixtas: asombro en Japón y hasta memes globales. Zeppet destaca que: "Estructura humana vs. canina fue el reto", pero no revela la identidad del japonés debido a su política de privacidad.

Tendencia Therian crece entre jóvenes (perros, lobos, y gatos comunes), pero Toco eleva el nivel con inversión millonaria. ¿Therian auténtico o performance?