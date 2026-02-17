¿Qué son los ‘therians’? Estas son las diferencias clave entre los furros

En los últimos días, términos como "therians" y "furros" han ganado visibilidad en redes sociales. Aunque ambos conceptos se relacionan con animales, no significan lo mismo y en esencia son muy distintos.

En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te explicamos qué es un "therian", en qué se diferencia del fandom "furry" y por qué este tema vuelve a ser tendencia en México.

¿Qué es un therian?

El término "therian" proviene del griego therion, que significa “bestia” o “animal”. De acuerdo con definiciones compartidas por la comunidad en Therian Guide, un therian es una persona que experimenta una identificación interna, mental o espiritual con un animal, como un lobo, felino o ave.

Los therians aclaran que físicamente son humanos, pero sienten que su mente o espíritu se conecta con un animal específico, conocido como theriotype.

Esta experiencia, aclaran, no es una religión, no implica rituales ni iniciaciones, y tampoco está relacionada con la sexualidad o la identidad de género.

Muchas personas descubren que son therians durante la adolescencia, aunque puede ocurrir en cualquier etapa de la vida. Algunos describen sueños recurrentes, comportamientos instintivos o una sensación profunda de “esto soy” al reconocer a su animal.

Diferencias clave entre los furros

Aunque suelen confundirse, therians y furros no son lo mismo. Esta subcultura forma parte del furry fandom, basada en el gusto por los animales antropomórficos, es decir, animales con características humanas como hablar, vestirse o caminar erguidos.

Los furros participan creando ilustraciones, historias, videojuegos, animaciones y personajes propios llamados fursonas, que funcionan como un alter ego creativo, no como una identidad espiritual. Para la mayoría, ser furro es una afición cultural y social.

La diferencia principal radica en:



Los therians se identifican internamente con un animal real.

Los furros disfrutan representar animales humanizados desde lo artístico.

Primera reunión therian en México

La comunidad therian podría llegar a México. La primera reunión en la Ciudad de México se llevará a cabo este viernes 20 de febrero de 2026 a las 14:00 horas, en la explanada de Las Islas, dentro de Ciudad Universitaria.

Se espera que alrededor de las 15:00 horas los asistentes avancen hacia el Anexo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En la convocatoria se pide acudir con respeto, mente abierta y espíritu libre.