Conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum: Resumen y Temas Clave de hoy 16 de diciembre de 2025
No te pierdas los temas más relevantes que aborda la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia mañanera de hoy martes 16 de diciembre, 2025.
En este minuto a minuto, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 16 de diciembre de 2025, con los anuncios, posturas y temas más importantes del día.
Secciones de la mañanera de Sheinbaum
Lunes
Vida saludable: En esta sección se abordan temas relacionados con la salud y hasta la alimentación
Martes
Humanismo Mexicano y memoria histórica: Un historiador o historiadora se presenta en la “Mañanera del Pueblo” para abordar “hechos importantes” acerca de la historia de México.
Miércoles
Detector de mentiras: Una sección dedicada a desmentir la información falsa que es difundida mediante las redes sociales y algunos medios informativos.
Jueves
Mujeres en la historia: Una sección dedicada a las mujeres que han participado de forma relevante en la historia de México.
Viernes
Suave patria: En esta sección se cuenta con características de patriotismo e identidad en México.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.