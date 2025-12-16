Conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum: Resumen y Temas Clave de hoy 16 de diciembre de 2025

Lunes

Vida saludable: En esta sección se abordan temas relacionados con la salud y hasta la alimentación

Martes

Humanismo Mexicano y memoria histórica: Un historiador o historiadora se presenta en la “Mañanera del Pueblo” para abordar “hechos importantes” acerca de la historia de México.

Miércoles

Detector de mentiras: Una sección dedicada a desmentir la información falsa que es difundida mediante las redes sociales y algunos medios informativos.

Jueves

Mujeres en la historia: Una sección dedicada a las mujeres que han participado de forma relevante en la historia de México.

Viernes

Suave patria: En esta sección se cuenta con características de patriotismo e identidad en México.