¿Multa o corralón? Así aplica el Hoy No Circula este martes 16 de diciembre

Si este martes 16 de diciembre tienes planeado salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, es importante que antes revises si tu vehículo puede circular.

Hoy No Circula este 16 de diciembre: Así aplica en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula sigue vigente y contempla restricciones específicas que, de no respetarse, pueden derivar en multas y el envío del coche al corralón.

De acuerdo con el calendario oficial, no pueden circular los vehículos que cumplan simultáneamente con las siguientes características:



Engomado rosa

Terminación de placa 7 u 8

Holograma de verificación tipo 1 o 2

La restricción aplica en un horario de 5:00 a 22:00 horas, dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México, que incluye tanto a la CDMX como a municipios del Estado de México.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿Quiénes sí pueden circular sin problema este martes en CDMX?

Existen excepciones contempladas dentro del programa. Podrán transitar con normalidad los vehículos que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:



Autos con holograma 00 o 0

Vehículos eléctricos o híbridos, siempre que estén debidamente verificados

Transporte público, unidades de emergencia y vehículos conducidos por personas con discapacidad que cuenten con placas especiales

Además, los autos con placas de otros estados podrían estar exentos si cuentan con un pase turístico vigente, aunque se recomienda verificar esta condición, ya que las autoridades suelen revisarlo.

¿Por qué existe el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula fue implementado para reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Su aplicación es rotativa y depende del día de la semana, el color del engomado y la terminación de la placa, con el objetivo de repartir de forma más equitativa las restricciones entre los automovilistas.

Recomendaciones para evitar multas y contratiempos

